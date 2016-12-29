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Kaynak: "3 milyon kardeşimizi geleceğe hazırlamalıyız"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk milletinin sahiplendiği 3 milyon mülteci olduğunu belirterek, "Bu 3 milyon kardeşimizi geleceğe hazırlamalıyız. Hem ülkemiz için hazırlamalıyız hem de o insanlar için hazırlamalıyız" dedi.

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Kaynak: "3 milyon kardeşimizi geleceğe hazırlamalıyız"
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk milletinin sahiplendiği 3 milyon mülteci olduğunu belirterek, "Bu 3 milyon kardeşimizi geleceğe hazırlamalıyız. Hem ülkemiz için hazırlamalıyız hem de o insanlar için hazırlamalıyız" dedi.
Kaynak, Kahramanmaraş’ta bir otelde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Eğitim Hizmetleri’ adlı toplantısına katıldı.
Toplantı öncesi ülkemizdeki Suriyeli mültecilere bir umut, bir ufuk, bir vizyon verildiğinde ülkeye katkılarının büyük olacağını ifade eden Kaynak, “Bu büyük kitleyi umutsuz, ufuksuz ve mesleksiz bıraktığımızda 10 sene sonra Türkiye’de kalsalar bir değerlendirin Suriye’de kalsalar da değerlendirin. Olumlu söyleyelim bunları bir amaca yönelik meslek sahibi yapmışız. Gelecek umudu aşılamışız. Bir vizyon vermişiz. Suriye’ye döndüklerinde bilin ki Türkiye’de ki kardeşleri hem ticari, hem siyasi, hem ekonomik ve siyasi her alanda paydaşlarıdır. Türkiye’de de kaldıklarında da Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda çalışan, üreten ve milli benliğe sahip nesiller yetişecek. Türkiye’de de kaldıklarında bu büyük nüfusu 10 sene sonra eğittiğiniz, donattığınız bir gelecek ufku çizdiğiniz bu insanların Türkiye’ye hangi katkıları vereceklerini bir düşünün" dedi.
"Hepiniz çobansınız ve hepiniz mahiyeti altınızdakilerden sorumlusunuz" diyen Kaynak, şöyle devam etti:
"O sebeple mademki içimizde milletimizle hemhal olmuş, milletimizin sahiplendiği 3 milyon kardeşimiz var. Bu 3 milyon kardeşimizi geleceğe hazırlamalıyız. Hem ülkemiz için hazırlamalıyız hem de o insanlar için hazırlamalıyız. Ülkemizde kalsalar da gitseler de büyük katkılarını almamızın bir imkanı var. Hepiniz çobansınız ve hepiniz mahiyeti altınızdakilerden sorumlusunuz. Birincisi bu insanların tamamına Türkçe öğreteceğiz. İkincisi Arapça öğreteceğiz. Üçüncüsü efendimize vahi olunan ve efendimizin fiilen yaşayarak öğrettiği dinimizi öğreteceğiz. İşimiz bitmeyecek. Bu insanlarla yapacağımız daha çok işimiz olacak. Allah bu hususta hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”
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