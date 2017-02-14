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İl Koordinatörü Bilen’den AK Parti’ye ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü İsmail Bilen, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

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İl Koordinatörü Bilen’den AK Parti’ye ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü İsmail Bilen, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Bir dizi çalışma ve görüşmeler için bölgeye gelen AK Parti Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü İsmail Bilen, Elbistan ziyaretinde, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Bilen, ziyaretinde Başkan Kısaca ve beraberindeki teşkilat üyeleriyle referandum sürecine ilişkin olarak görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü görevini üstlenen Bilen, referandumla ilgili takvimin açıklanmasının ardından yapılacak çalışmalarla ilgili de ön bilgiler verdi.

Partililerin gündeme ilişkin de sorularını cevaplandıran Milletvekili Bilen, diğer ilçelerdeki programları için Elbistan’dan ayrıldı.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü İsmail Bilen’e, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca tarafından Arapça ‘Elif’ harfinin yer aldığı tablo hediye edildi.

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