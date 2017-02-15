Hastaneye işçi alımı TBMM’ye taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 kişi için yapılan kura hakkındaki iddialarla ilgili olarak hazırladığı soru önergesini, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle TBBM’ye sundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Elbistan’da önümüzdeki günlerde hizmete açılması beklenen yeni Devlet Hastanesi’nde görev yapacak güvenlik, tıbbi sekreter ve temizlik işlerinde çalışacak işçilerin belirlendiği ancak, usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edilen kura çekimini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Yılmaz, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, başvuruda bulunan 3 bin 646 kişi arasından 50 asil ve 50 yedek üyenin belirlendiğini kaydederek, “Kura çekiminde bir kişinin isminin iki kez okunduğunu iddia eden vatandaşlar, uygulamanın hileli olduğunu savunarak, protestoda bulunmuştur. Vatandaşların itirazları üzerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut, ilk olarak kuranın iptal edildiğini açıklamıştır. Ardından bir açıklama daha yapan Bulut, noterle görüştüğünü, teknik bir hata olduğunu belirterek, bu hatanın düzeltilebileceğini, bu nedenle kuranın tamamlanacağını açıklamıştır. Kamuoyundan gelen tepkilerin artması üzerine Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği, bir açıklama yaparak, kura çekiminin iptal edildiğini duyurmuştur.”

Kura çekilişinde aynı kişinin adının iki kez okunduğu iddialarının doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Doğru ise bu hata neden kaynaklanmıştır? Kurada aynı kişinin adı iki kez okunduysa neden çekiliş aynı anda iptal edilmemiştir?” sorusunu yöneltti.

Yeni kuranın hangi yöntemle gerçekleştirileceği sorusunun da cevaplandırılmasını isteyen CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, konuyla ilgili olarak şu soruları yöneltti:

“Yapılacak yeni kura çekilişi hangi yöntemle gerçekleştirilecektir? Hile ve şaibe iddialarının önüne geçilmesi için hangi önlemlerin alınması düşünülmektedir? Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 kişi için isimlerin daha önceden belirlendiği iddiaları doğru mudur? Alınacak isimlere AKP Kahramanmaraş teşkilatlarının karar verdiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? “Yenilenecek kura çekilişi hangi yöntemle gerçekleştirilecektir? Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 kişi için isimlerin daha önceden belirlendiği iddiaları doğru mudur? Alınacak isimlere AKP Kahramanmaraş teşkilatlarının karar verdiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?”