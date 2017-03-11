Gürsel Tekin: “Vatandaşın sağduyusuna güveniyorum”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 16 Nisan’daki referandumla ilgili, “Vatandaşın sağduyusuna güveniyorum. Çok ciddi bir şekilde farkla hayır oyu çıkacaktır” dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığının referandum öncesi düzenlediği ‘Hayır’ kampanyası toplantısına CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve CHP Meclis Üyesi Ali Öztunç katıldı. Referandum ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında basın mensuplarının sorularını cevaplayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “18 maddenin tamamına baktığınızda iktidar mensupları bile anlayabilmiş değildir. O kadar zorlanıyorlar ki, o zorlanmadan derdini ve meramını anlatamıyorlar. Şunu açık ve net söylüyorum; Bu 18 madde ne millidir ne de yerlidir. Kim elinize sıkıştırdı, kimler verdi doğrusu bizde çok merak ediyoruz. Sayın Başbakan başta size sormak istiyorum frensiz ve balatasız bir arabaya biner misiniz? Frensiz ve balatasız bir arabaya nasıl binilmiyorsa bu 18 maddeye de oy verilmeyecektir. Bu 18 madde freni olmayan, balatası olmayan adeta tam gazda giden ve bu tam gazla giden aracın hangi kazayı yapacağını da kestirmemiz mümkün değildir” dedi.

Konuşmasına referandumla ilgili kişisel verilerini ve istatistiklerini açıklayan Tekin, “Yarın seçim olsa şunu emin olarak söylüyorum yüzde 65 ‘hayır’ yüzde 35 de neye ‘evet’ dediğini vallahi ben de bilmiyorum. İnanın onlar da bilmiyor. Bu konuda kesinlikle vatandaşın sağduyusuna güveniyorum. Çok ciddi bir şekilde farkla hayır oyu çıkacaktır” diye konuştu.

Daha sonra Tekin ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş il merkezinde bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere CHP Kahramanmaraş İl binasından ayrıldı.