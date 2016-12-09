Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Geçici işçilerin kadro talebi, bir kez daha TBMM gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Bu haber kez okundu.

Geçici işçilerin kadro talebi, bir kez daha TBMM gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Elbistan Şeker Fabrikası’ndaki yaklaşık 200 kişi başta olmak üzere, şeker fabrikalarında çalışan binlerce mevsimlik işçi (geçici) kadro hayali kuruyor. Yılda sadece 5 ay çalışan geçici işçiler, primlerini tamamlayamadıkları için emekli olmakta da zorlanıyor. Kamunun diğer birçok sektöründe olduğu gibi şekerde çalışan geçici işçiler, ya yılda 12 ay çalışma hakkı ya da kadroya alınma taleplerini birçok platformda dile getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan da, geçici işçilerin kadro sorununa çözüm bulunması için Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplandırması istemiyle hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

Önergesinde şeker fabrikaları, köy hizmetleri, il özel idareleri, demiryolları, Çay-Kur ile Tarım ve Orman Bakanlıkları gibi kamu kurumları dahil olmak üzere mevsimlik çalışan işçilerin çözüm bekleyen sorunlarına işaret eden Bakan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Nisan ayında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu mevsimlik işçilerle ilgili düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Düzenlemenin, 5620 sayılı kanuna tabi, yani 5 ay 29 gün çalışma şartı ile çalışan işçilerin süre sınırının, ihtiyaç olduğu süreye kadar çıkarılmasının, hatta kurumun ihtiyacı 12 ay ise 5 ay 29 gün çalışan işçinin 12 ay boyunca çalışmasının sağlanacağını kapsadığı belirtilmişti. Ancak konuyla ilgili halen sonuç elde edilmedi.”

Bakan, önergesinde su soruları sordu: “Şehir şehir dolaşarak çalışan mevsimlik tarım işçilerinin barınma, sağlık, çocuklarının eğitimi, iş güvenliği, ulaşım gibi- sosyal güvence ve hakları bağlamında bir çalışma yapılmakta mıdır? Örneğin 24 saat 365 gün açık olan demiryollarında işçi 5 ay 29 gün çalışmakta; sonrasında yerine taşeron işçi alınmaktadır. Şeker fabrikaları, köy hizmetleri, il özel idareleri, demiryolları, Çay-Kur ile Tarım ve Orman Bakanlıkları gibi kamu kurumlarında 5620 sayılı kanuna tabi çalışan mevsimlik işçiler çalıştırılmadığı dönemlerde kaç taşeron işçi çalışmaktadır?" sorularını sordu.

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Necati 2 hafta önce

Başbakanımız daha gecen gün açıkladı kamuda tasarruf diye eleman alımayacak diye bunun üzerine böyle bişey yapılması çok manidar...

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
cemal 1 hafta önce

niye manidar necati efendi zoruna mı gitti. adam dogruyu söylemiş,senin basbakanın dedi yanlış degilde 4 ay çalışıp 8 ay aç kalanlarmı manidarlık yapıyor,

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29