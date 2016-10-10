“Elbistan tek başına, Türkiye’yi besleyecek potansiyele sahip”

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Elbistan’ın, ülkenin önde gelen merkezleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Eğer kadri kıymeti bilinir, iktisadi değerleri yeterince işletilirse emin olun, tek başına Türkiye’yi besleyecek potansiyele sahip olan bir ilçemiz” dedi.

Saadet Partisi Elbistan İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen kongreye; Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Tüten, ilçe başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.





Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan ve 12 yıldan beri ilçe başkanlığını yürüten Ali Eminoğlu, “Elbistan İlçe Başkanlığı görevini 12 seneden beri icra ediyorum. Bu görevde de çok mutluluk duydum. Genç bir arkadaşımıza, Sami Polat kardeşimize bu görevi ilettik. O da bu kutlu görevi kabul etti. Allah bu kutlu davada hepimizden razı olsun” dedi.





Divan teşkilatının oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları ile bilanço gelir gider tablolarının okunup, ibra edilmesinin ardından kürsüye gelen Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Tüten, partililere seslendiği konuşmada şunları söyledi:

“Ali Eminoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ediyorum, Elbistan’da bayrağı yere düşürmediği için. Yeni başkanımız Sami Polat kardeşimizi de hoş geldin diyorum. Onun da elinden geleni yapacağına inanıyorum. Biz, Milli Görüşçüyüz. Sizleri, ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemiz bir süreçten geçiyor. FETÖ diyorlar. O bir gölge. Ona sövdüğünüz kadar İsrail’e sövün. Amerika, ortaya taş atıyor. O taş atıyor ki bunlar böyle yapıyorlar. Siyasi partiler sizi seviyoruz, siz bizim kardeşimizsiniz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ülkemiz için bir olmalıyız.”





Daha sonra kürsüye davet edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Elbistan’ın tarihi ve ekonomik bakımdan çok güçlü bir ilçe olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Elbistan güngörmüş bir ilçemiz. 176 yıl beylik olarak hüküm sürmüş bir ilçemiz, dördüncü büyük ovaya sahip bir ilçemiz. Eğer kadri kıymeti bilinir, iktisadi değerleri yeterince işletilirse emin olun, tek başına Türkiye’yi besleyecek potansiyele sahip olan bir ilçemiz. Abı hayat gibi Ceyhan’ın fışkırdığı bir ilçedeyiz. Allah her şeyi lütfetmiş. Yazık ki abı hayat gibi Ceyhan’ı da kirlettiler. Resmi ifadelere göre 40-50 bin civarında insanımız hastalandı. Geçmiş olsun diyorum. Ağlamanın sızlamanın kimseye faydası yok, çare olmadığını biliyorum.”

Gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Kamalak, “Biz saadet partisi olarak diyoruz ki; şu 3 hususu kendimize görev olarak bilmeliyiz. Bunlardan birincisi yaşanabilir bir Türkiye. İkincisi yeniden büyük Türkiye ve üçüncüsü yeni bir dünya, adil bir dünya diyoruz. Türkiye yaşanabilir bir ülke ise, bu şehit cenazeleri nereden geliyor? Anneler niçin bağrını dövüyor, bacılar saçlarını yoluyor. Yaşanabilir ülke böyle mi olur? Yaşanabilir bir Türkiye için üretmek gerek. Üretmeden işsizliği yok edemezsin. Üretmeden yaşanabilir bir ülke oluşturamazsınız. Yeniden büyük Türkiye diyoruz. Batıya kul köle olan değil, ecdadı gibi başı dik, tüm kardeşlerini etrafında toplamış onurlu bir Türkiye diyoruz. Bugün Osmanlının yerinde tam 64 tane devlet var. Biz diyoruz ki; dün olduğu gibi bugünde birlik olalım. Çünkü şer cephesi ittifak halinde üstümüze geliyor. Gelin birleşelim diyoruz, bunun için çalışıyoruz. Adil bir dünya diyoruz. Adil bir hukuk sitemi. Gelir dağılımında, ceza hukukunda, üretimde ve vergi sisteminde adaleti mutlaka sağlamamız lazım. Kendi halkına zulmeden bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Çünkü ‘adalet mülkün temelidir’. Üçüncü olarak, dağıtılmış olan İslam ülkelerini bir araya getirmemiz lazım. Hiçbir İslam ülkesi kendi sınırlarını kendisi çizmiş değildir. Dağılmış İslam ülkelerini bir araya getirerek İslam birliğini sağlamak lazım” diye konuştu.

Genel Başkan Mustafa Kamalak’ın konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Oy kullanma işleminin sonunda, mevcut ilçe başkanı Ali Eminoğlu'nun yerine başkanlığa Sami Polat seçildi.





Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Sami Polat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle Saadet Partimizin 6. olağan kongresine hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Elbistan İlçe olağan kongremizin yapılmasıyla İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulunda yapılan nöbet değişikliğin Elbistan'ımız, ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu kongre ile şahsıma tevdi edilen Saadet Partisi İlçe Başkanlığı görevine layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Şahsımıza verilen görevin ağırlığını, zorluğunu ve sorumluluğunu biliyorum. Aynı zamanda bu görevin şerefini de biliyorum, onurunu da biliyorum. Bu yoldaki işlerimizi Rabbim kolaylaştırsın. Tabii görev yaptığım sürece öncelikle bu şerefli görevi 12 yıldır yüzünün akıyla ve büyük bir başarıyla yürüten değerli başkanımız Ali Eminoğlu hocam olmak üzere bütün kardeşlerimin desteğini ve dualarını bekliyorum. Bundan sonra yapacağım işlerde güzellikleri, başarıyı Allah'tan bileceğiz. Yaptığımız hiçbir işte nefsimize pay çıkarmayacağız inşallah. Gayret bizden, başarı Allah 'tan. Rabbimiz, Milli Görüşü iktidar eylesin. Bu kongremizi Ülkemizin, ümmetin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın.”

Saadet Partisi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: