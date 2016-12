Dilipak, “15 Temmuz’da millet olarak üzerimizdeki keneleri attık”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, “15 Temmuz itibarı ile millet olarak üzerimizdeki keneleri attık. Kenelerin biraz da yara izleri kaldı. Bu yara izlerini temizlemek için bir Anayasa çalışması yaptık” dedi.

El-Bab Şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in cenaze törenine katılmak üzere Elbistan’a gelen Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, törenin ardından şehir merkezine geçti.

Burada bir dizi temaslarda bulunan Dilipak, “Öncelikle Ayhan Güzel kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah onun kanı yerde kalmayacak” diyerek, bu amaçla kendilerinin de Meclis’te çalışmalar yaptığını söyledi.

Teröre bulaşan milletvekilleri hakkında gereken işlemlerin yapılabilmesi için dokunulmazlıkları kaldırdıklarını ifade eden Dilipak, şöyle konuştu:

“Biz bunun için Meclis’te elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Nitekim dokunulmazlıkları kaldırdık. Teröre bulaşan ve hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırarak, Meclis’te terör propagandası yapmak isteyenlere karşı gereğini yaptık. 15 Temmuz itibarı ile millet olarak üzerimizdeki keneleri attık. Kenelerin biraz da yara izleri kaldı. Bu yara izlerini temizlemek için bir Anayasa çalışması yaptık. Sabahlara kadar çalıştık ve 14 gün sürdü. Muhalefetin Anayasa çalışmaları ile alakalı söyleyecek çok fazla sözlerinin olmadığını müşahede ettik. Yeni Anayasa kapsamında en önemli şeylerden bir tanesi de partili cumhurbaşkanı sistemi, biliyorsunuz başbakanlık kalkıyor. Burada en önemlisi koalisyonlarda kalkıyor. Koalisyonlar kalktığı zaman ülkeye birlik, istikrar ve güven gelecek. Biz milletimizle birlikte güçlü bir Türkiye oluşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Şimdi komisyondan geçti, 3 Ocak itibarı ile genel kurulda oylayacağız. Yeni Anayasayı geçirmeye çalışacağız ve Allah’ın izni ile geçireceğiz de. Teşkilatlarımızın her an seçime ve referanduma hazır olduğunu biliyoruz ama biraz daha vitesi yükseltmelerini istiyoruz. Bu çalışmaları da teşkilatlarımızla yapıp, bu referandumu hep birlikte geçireceğiz. Güçlü, lider Türkiye’yi oluşturmak için önümüzdeki engellerden biri olan 12 Eylül kırıntısı Anayasayı değiştirmek için, bir isterdik ki muhalefetle tamamının elden geçirilmesini isterdik.”

Elbistan’da güzel hizmetler yapılıyor

Elbistan’da yapılan hizmetlere de değinen Dilipak, “Elbistan hastanemizin 2 aya kadar teslimatı gerçekleşecek. Akabinde ise tefrişatı gerçekleşecek. Biliyorsunuz çok geniş bir alan, 75 milyonluk bir yatırımımız. Bu yatırımlar eskiden ilçelerde değil, büyükşehirlerde bile olmayan yatırımlardı. Elbistan-Göksun yolunun yapımı ile alakalı bir takım istimlak sorunlarının var olduğunu biliyoruz. Onun da bize düşen tarafı ile yakından ilgileniyoruz. Elbistan-Malatya yolu ile alakalı ihale sürecini hep birlikte takip ediyoruz. Burada bir başarı varsa bir takım oyunu içinde, hepimizin payı olduğunu düşünüyorum. Çaycısından milletvekiline kadar herkesin eşit pay sahibi olduğunu dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan doğalgaz çalışmaları hakkında da bilgi veren Dilipak, boru tedarikinden dolayı biraz gecikme yaşandığını belirterek, “Doğalgazla ilgili olarak, boruyu tedarik eden firma FETÖ’cü çıktığı için kayyum atandı. Bununla alakalı olarak BOTAŞ acil olarak boru ihalesi yaptı. Bu devam ediyor. Orada geçici birkaç aylık bir gecikme yaşanıyor. Bu gecikme boru tedarikinden dolayı oldu. Enerji ihalelerinde böyle durumlarda hızlı bir şekilde ihale yapılabiliyor. Hava şatlarının düzelmesi ile birlikte taahhüt ettiğimiz süre içinde Elbistan’ımız doğalgazı kullanacak. Şehir içi dağıtım ile ilgili olarak ise, doğalgaz dağıtım firmasının beklentileri vardı. Bizde Ankara’da beklentilerle ilgili gerekli müdahaleleri yaptık. 2017 yılında tamamında olmayacak ama Elbistan’ımız 2017’de kışa girmeden doğalgazı kullanacak” diyerek, açıklamasını tamamladı.