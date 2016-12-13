Demir: “Geçici işçiler mutlaka kadroya alınmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, şeker fabrikasında çalışan muvakkat işçilerin, Karayollarında uygulanan yöntemle kadroya alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Demir, muvakkat işçilerin yılda 5 ay prim yatırarak ancak 40 yılda emekli olabildiklerini kaydederek, “Mezarda emeklilik istemiyoruz” dedi.

Parti teşkilat binasında yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile bir basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, şeker fabrikalarındaki personel açığı ve muvakkat işçilerin kadro taleplerini değerlendirdi.





Açıklamasına İstanbul-Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkındaki düşüncelerini belirterek başlayan Başkan Demir, “Öncelikle 10 Aralık akşamı yaşamış olduğumuz kalleşçe yapılan terör saldırısı sonucunda şehit olan tüm emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu hunharca yapılmış olan saldırı bizi derinden yaralamış ve ülkemizi yasa boğmuştur. Herkes gibi ben de biran önce sorumlularının ve faillerinin yakalanarak yüce adalet karşısında bir an önce hesap vermesi gerektiğine inanıyor ve bekliyorum. Ülkemizin bu saldırılar karşısında yılmadan kale gibi sağlam duracağına dair hiçbir endişem yok. Bu zor günlerde hep beraber birlik içerisinde olmamız ve birbirimize sahip çıkmamız gerekmektedir” dedi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Elbistan Şeker Fabrikası’ndaki personel sayısının bin 200’den 400’e düştüğünün bilgisini vererek, “Yaşanan tüm olumsuzluklara ve iktidar savaşına rağmen hayat devam etmekte ve vatandaşlarımızın uğradığı hak mahrumiyetleri çözümsüz ve çaresiz kalmaktadır. Elbistanlılar olarak uğradığımızın en büyük mağduriyetlerden biri de şeker fabrikamızda yaşananlardır. 1985 yılında açılan şeker fabrikasının ülkemize ve ilçemize büyük katkısı olmuştur. Ancak açıldığı yıllarda bin 200 personelle çalışan fabrikada bugün 400 civarı işçi kalmıştır. Bunların yarısı da kanayan yara olarak duran muvakkat işçi kardeşlerimizdir. İşçi sayısındaki düşüş, zaten kalifiye eleman sıkıntısı çeken fabrikamızın kalifiye eleman eksikliğini ciddi oranda arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Muvakkat işçilerin mutlaka kadroya alınması gerektiğine işaret eden Demir, şöyle devam etti:

“Elbistan Şeker Fabrikasının bir üretim sezonunda özveri ile çalışıp üretime katkıda bulunan muvakkat işçi kardeşlerimiz sezon sonunda işsiz kalmakta ve bu 5 aylık kazançla hayatlarını idame ettirmek zorunda bırakılmaktadır. Durum böyle olunca başka bir işte çalışamadıkları için geçimlerini sağlamak adına seyyar satıcılık gibi işlerde çalışmaktadırlar. Biz, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan muvakkat işçilere tanınan hakların şeker fabrikası işçilerine de sunulmasını istiyoruz. Muvakkat olarak çalışan bir işçi, yıllık 5 ay sigorta primi yatırıldığı için 40 yıl çalıştıktan sonra ancak emekli olabilmektedir. Muvakkat işçilere mutlaka kadro verilmelidir. Zira tüm şeker fabrikalarında personel ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Şeker sanayisine acilen yeni işçi alımları yapılmalıdır.”

Pancara uygulanan kota ve termik santrallerin yaydığı kirlilik konularına değinen Başkan Demir, “Ayrıca pancar üreten ve yetiştiren bir ilçede uygulanan kota da bu olumsuzlukların tuzu biberi olmaktadır. Kota uygulaması yüzünden şeker fabrikalarının atıl bir vaziyette beklemesi biri için rant kaynağı olduğu ve kasıtlı yapıldığını düşündürmektedir.