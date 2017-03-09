CHP’li vekil, Pazar yeri yangını TBMM’ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Elbistan’da Açık Pazar ve köy garajı olarak kullanılan alandaki yangınla ilgili olarak hazırladığı soru önergesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

Özdiş, önergesinde yangına tezgahları ve ürünleri büyük çaplı hasar gören esnafların mağduriyetinin giderilip giderilmeyeceğini sorarken; yangının çıkış sebebiyle ilgili de araştırma yapılıp yapılmadığı sorusuna da cevap istedi.

Elbistan’da, 7 Mart 2017 Salı akşam saatlerinde Açık Pazar alanında çıkan büyük çaplı yangında 20’den fazla tezgah kullanılamaz hale gelmişti. Büyük şans eseri can kaybının ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından maddi hasarın boyutunun da oldukça yüksek olduğu belirtilmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç’un yangın alanındaki incelemeleri ve mağdur esnaflarla görüşmelerinin ardından partisinin Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, devreye girdi. Özdiş, yangın sonrasında oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olarak hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Özdiş, 5 sorudan oluşan önergesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“7 Mart 2017 Salı günü akşam saatlerinde Elbistan ilçesinde bulunan Pazar yerinde yangın çıkmış, olay sonucu Pazar esnafının bir kısmının tezgahı ve işyeri yanmıştır. Yaşanan bu mağduriyetlere ilişkin; yangının sebebi nedir? Yangına zamanında müdahale edilmiş midir? Yangın sonucu meydana gelen maddi hasar tespiti yapılmış mıdır? Yapıldıysa, maddi hasar ne kadardır? Mağdur olan esnafın bu mağduriyeti giderilecek midir? Varsa borçları ertelenecek midir? Mağduriyetler eğer giderilecekse, ne kadar sürede yapılması planlanmaktadır?”