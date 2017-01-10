CHP’li kadınlar, dayanışma toplantısında buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, göreve gelişinin 1. yıldönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Parti teşkilat binasında İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve partili kadınların katıldığı bir dayanışma toplantısı düzenleyen CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, değerlendirmesine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı.

Başkan Aytaç, "Öncelikle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle başta ilçemizde fedakarca ve özveri ile çalışan basın emekçileri olmak üzere tüm basınımızın ve gazetecilerimizin gününü kutluyorum. 10 bin gazetecinin işsiz,160 gazetecinin cezaevinde olduğu ve karartılan onlarca ekranın olduğu ülkemizde, bu şartlar altında çalışmaya çaba sarf eden onurlu gazetecilerin gününü burukta olsa tekrar kutlarım” dedi.

Ülke gündemine de değinen Başkan Aytaç, “Yaşadığımız 1 yıllık süreçte birçok terör saldırısı nedeniyle çok sayıda sivil ve güvenlik güçlerimiz şehit olmuştur. Kadına yönelik şiddet ve tecavüz olayları artarak devam etmiştir. Ekonomik veriler her gün kötüye gitmekte, işsizlik büyümektedir. Bu ağır şartlar altında Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini zedeleyecek nitelikte; yasama yürütme yargıyı tek elde toplayan Anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunulmuştur. Bizler kadınlar olarak en büyük kazanımları kadınlara veren Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve Meclis'te görüşülen teklifin yasalaşmaması için kadınlar olarak mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.