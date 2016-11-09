CHP’li Bulut’tan 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı İnan Bulut, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıldönümü nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Bulut, Atatürk’ü saygı ve şükranla andıklarını ifade ederek, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Ülkemizin kurucu ve daimi Önder'i, gerçek başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 78. yılında saygı ve şükranla anıyoruz. İlçe teşkilatı olarak partili gençlerimizi Anıtkabir ve Genel Merkezdeki anma etkinliklerine katılmak üzere Ankara'ya yolcu ediyoruz. Ulu önder Atatürk’ün ilkelerinin ve felsefesinin devletin varlığını devam ettirmesinde ve toplumsal düzenin korunmasında ne derece önemli olduğunu içinde bulunduğumuz süreçte bir kez daha görmüş oluyoruz. 100 yıla yakın bir dönem önce söylediği sözlerin günümüzde aynen korunmuş olan geçerliliği, bizlere gösterdiği hedefler için temel yol haritasıdır. Şu anda Türkiye halkının Atatürk'e ve onun ilkelerine dünden daha fazla ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Atatürk demek refah ve huzur içinde bir arada barış içinde yaşamanın kılavuzluğu demektir. Atatürk demek çocuk demek, genç demek, kadın demek, çağdaşlık demek, ilim demek, bilim demek en önemlisi bağımsızlık ve özgürlük, ‘yurtta sulh dünyada sulh demektir.’ Türkiye Cumhuriyetinin bekası ve dünyada saygın bir konuma ulaşabilmek için her Türk ferdinin ulu önderin şahsiyetini ve görüşlerini feyz alarak, onun gösterdiği çağdaşlık yolunda, insana değer veren, barışsever, demokratik ve laik rejimin yılmaz savunucuları olacaklarına dair inancımız tamdır.”