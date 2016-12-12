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CHP’li Bulut, terör saldırısını kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, İstanbul’da meydana gelen ve 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

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CHP’li Bulut, terör saldırısını kınadı

            Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, İstanbul’da meydana gelen ve 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

            CHP İlçe Başkanı İnan Bulut, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Terör haince, kahpece can almaya devam ediyor. Ama artık sinsice değil, açıktan. Birileri güvenle maç izlesin, evine huzurla ulaşsın diye soğukta, ayazda zor şartlarda kahramanca görev yapan polislerimiz ve bazı sivil vatandaşlarımız alçak saldırılarla şehit oldu ve 100’ün üzerinde polis ve sivil vatandaşımız yaralandı. Takvimlerde katliamsız bir gün kalmadı nerdeyse. Bu halk, bu çoklu terör sarmalına teslim olmayacak. Teröre lanet okumaktan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” 

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