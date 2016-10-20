CHP’den vatandaşlara aşure ikramı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından özel olarak hazırlatılan ve Ahmet Karacabey Caddesi’nde dağıtılan aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. CHP İlçe Başkanı Av. İnan Bulut ve Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ile ilçe yöneticileri ellerinde kepçelerle vatandaşlara aşure servisi yaptı. Aşurenin dağıtımı sonrasında bir değerlendirme yapan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, Muharrem ayında tutulan matem orucuna dikkat çekti.

Başkan Bulut, “Muharrem ayında Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acısı başta olmak üzere On iki İmamlar'ın acılarını anmak ve anlamak için Muharrem matemi tutulur. Muharrem mateminin amacı; bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak matem orucunun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Biz de bu geleneğin devamı olarak ilçe binamızın önünde halkımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Bu vesile ile tüm halkımızın Muharrem ayı boyunca yaptıkları ibadetlerinin, hizmetlerinin hak katında kabul olmasını, ülkemizde ve dünyada yaşanan haksız ölümlerinin son bulmasını diliyorum” şeklinde konuştu.