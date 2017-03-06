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CHP’den Kadınlar Günü için özel program

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Teşkilatı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir program organize edilecek.

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CHP’den Kadınlar Günü için özel program

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Teşkilatı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir program organize edilecek.

Programa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut konuşmacı olarak katılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirecekleri organizeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kadınlar Günü çerçevesinde dolu dolu bir program hazırlamaya özen gösterdiklerini anlatan Aytaç, organizeye konuşmacı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut’un katılacağını söyledi.

Grand Elbistan Park Otel’de 8 Mart 2017 Cumartesi günü saat 14.00’teki organizede müzik gruplarının da sahne alacağını hatırlatan Aytaç, tüm kadınları programa davet etti.

 

 

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