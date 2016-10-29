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CHP’den ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ paneli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. Yıldönümü nedeniyle, ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ konulu bir panel düzenledi.

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CHP’den ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ paneli

            Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. Yıldönümü nedeniyle, ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ konulu bir panel düzenledi.

            Grand Park Otel Balo Salonu’nda düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, daha sonra ise sinevizyon gösterisi sunuldu.

            Ali Kılçık tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından, sandık örgütlenmesi eğitimi kapsamında kursa katılan partililere sertifikaları takdim edildi.

            Panelin açış konuşmasını ise, CHP Elbistan İlçe Başkanı İnan Bulut yaptı. Daha önceki yıllarda yaptıkları kutlamaları, ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak, panel şeklide organize ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

            “Bu etkinliği düzenlerken, bir eğlenceden daha ziyade, bir etkilenme, bir iletişim boyutunda yapmaya çalıştık. Bunun da gerekçesi, aslında ülke olarak içinde bulunduğumuz durum. Cumhuriyet Bayramını kutlarken, mevcut iktidar tarafından sadece biz ve ötekiler gibi bir kavram üzerinden, bir siyasal anlayışın yansımalarını hep beraber yaşıyoruz. Bunun Türkiye’ye getirdiği ağır sonuçları, bedelleri hep beraber ödüyoruz. Bu vesile ile çok fazla bilindik laflar söylemek yerine, gerçekten siyasal iktidarın ötekileştirdiği tüm toplum kesimlerinin, tüm farklı ideolojik grupların, yapıların bir arada ortak değerler üzerinden bir mücadele vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde bu anlamı ile işin ABC’sini, temelini, bize unutturulmaya çalışılan cumhuriyetin değerlerinin yeniden hafızamıza almak, yeniden tazelemek için bir şölenden ziyade, panel etkinliği düzenledik.”

            CHP İl Başkanı Esat Şengül’ün konuşmasının ardından, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, önceki dönem CHP PM Üyesi Elfin Tataroğlu ve CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın konuşmacı olduğu Cumhuriyet ve Demokrasi konulu panele geçildi.

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