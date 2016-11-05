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CHP’den Cumhuriyet Gazetesi’ne destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve Gençlik Kolları Başkanı Aydoğan Bulut, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyona tepki gösterdiler.

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CHP’den Cumhuriyet Gazetesi’ne destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve Gençlik Kolları Başkanı Aydoğan Bulut, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyona tepki gösterdiler.

Aytaç ve Bulut, parti teşkilat binasında kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte ellerindeki Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte yaptıkları basın açıklamasında, “Bir Türkiye düşününki; yazarı, çizeri ve akademisyeni tutuklu. Sorgusuz sualsiz binlerce insanın işine son verilmiş. Ülke, adeta yangın veri bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızla birlikte dimdik ayaktayız. Muhalefeti susturmak için yapılan baskılara, tutuklamalara karşı mücadelemizi ülkemiz adına, geleceğimiz adına, çocuklarımız adına devam ettireceğiz” ifadelerini kullandılar.

Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonun hukuksuz olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve Gençlik Kolları Başkanı Aydoğan Bulut, açıklamalarını, “Cumhuriyetle yaşıt olan Cumhuriyet Gazetesi’ne karşı yapılan hukuksuz operasyonu şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi her zaman darbenin karşısında olmuş, özgürlüklerin ve demokrasinin savunuculuğunu her ortamda yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Gazetesi’nin sonuna kadar yanında olacağız” ifadeleri ile tamamladılar.

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bir elbistanlı 2 ay önce

sizler bir kaçak can dündarı savunacağınıza halkınızın yanında dim dik durun ve halkın sorunlarını çözmeye yönelik fikirlerinizi savunun cumhuriyet gazetesi yazarı can dündar ın bu olaylarla ilgisi olmasa idi darbe girişiminden üç gün önce kaçmazdı madem suçu yok hani nerede çıksın ortaya.....Türkiyede bir gazete olarak kandildeki teröristleri çevreci kabul edip terörist diyemeyenleri savunanlar benim gözümde teröristten bir farkı yok bu da böyle bilinsin.....

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Vatandaş 2 ay önce

Atatürk ün chpyi emenat ettigi kişilere bakaleee :)))))

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bünyamin 2 ay önce

bunlar hayatlarında hiç cumhuriyet gazetesi okumuşlarmıı daa hainlik yapıyorlarrr

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Düşün 2 ay önce

Gazete kapatılmadı birkaç çalışanı tutuklandı suç işliyorsa da gazeteci diye tutuklanmayacak mi

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Dr 2 ay önce

Kanun önünde ağada köylüde eşittir. Suçlu sırf CHP li diye suç işlemesine göz yumulamaz

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DOĞAN DOĞANCAN 2 ay önce

BUNLARIN ÇOĞU CUMHURİYET GAZETESİNİN SATIŞ FİATINI BİLE BİLMEZ!..

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Sükrü Ilhan 2 ay önce

Yanlis hatirlamiyorsam:Bundan bir kac ay önce malum Gazetenin bir üst düzey personeli MIT Tirinin icindekileri haber yapip Türkiye Cumhuriyetini Yöneten Siyasileri kendi aklinca tüm Dünya gözü önünde yipratacakti.
Maalesef basaramadi"BECERIKSIZ"!!!
Belkide kendiside emirleri baskalarindan aliyor?
Gercekten Maasumsa.yürekliyse,birazcik Vatan Sevdasi varsa........
Neden Avrupaya kacti bu korkak Sahis?
Simdi Nerede acaba??
Aydinmis?Cumhuriyet Sevdalisiymis?
Hay ben bunlara,söyleyecek söz bile bulamiyorum!!

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Karikaturcu cumhuriyet mi 2 ay önce

Gec bile kalindi bu gazete de ulke dusmani adi kökü eski ama sahibleri yadirki

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