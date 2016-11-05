CHP’den Cumhuriyet Gazetesi’ne destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve Gençlik Kolları Başkanı Aydoğan Bulut, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyona tepki gösterdiler.
Aytaç ve Bulut, parti teşkilat binasında kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte ellerindeki Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte yaptıkları basın açıklamasında, “Bir Türkiye düşününki; yazarı, çizeri ve akademisyeni tutuklu. Sorgusuz sualsiz binlerce insanın işine son verilmiş. Ülke, adeta yangın veri bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızla birlikte dimdik ayaktayız. Muhalefeti susturmak için yapılan baskılara, tutuklamalara karşı mücadelemizi ülkemiz adına, geleceğimiz adına, çocuklarımız adına devam ettireceğiz” ifadelerini kullandılar.
Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonun hukuksuz olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve Gençlik Kolları Başkanı Aydoğan Bulut, açıklamalarını, “Cumhuriyetle yaşıt olan Cumhuriyet Gazetesi’ne karşı yapılan hukuksuz operasyonu şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi her zaman darbenin karşısında olmuş, özgürlüklerin ve demokrasinin savunuculuğunu her ortamda yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Gazetesi’nin sonuna kadar yanında olacağız” ifadeleri ile tamamladılar.
sizler bir kaçak can dündarı savunacağınıza halkınızın yanında dim dik durun ve halkın sorunlarını çözmeye yönelik fikirlerinizi savunun cumhuriyet gazetesi yazarı can dündar ın bu olaylarla ilgisi olmasa idi darbe girişiminden üç gün önce kaçmazdı madem suçu yok hani nerede çıksın ortaya.....Türkiyede bir gazete olarak kandildeki teröristleri çevreci kabul edip terörist diyemeyenleri savunanlar benim gözümde teröristten bir farkı yok bu da böyle bilinsin.....