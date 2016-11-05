CHP’den Cumhuriyet Gazetesi’ne destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve Gençlik Kolları Başkanı Aydoğan Bulut, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyona tepki gösterdiler.

Aytaç ve Bulut, parti teşkilat binasında kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte ellerindeki Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte yaptıkları basın açıklamasında, “Bir Türkiye düşününki; yazarı, çizeri ve akademisyeni tutuklu. Sorgusuz sualsiz binlerce insanın işine son verilmiş. Ülke, adeta yangın veri bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızla birlikte dimdik ayaktayız. Muhalefeti susturmak için yapılan baskılara, tutuklamalara karşı mücadelemizi ülkemiz adına, geleceğimiz adına, çocuklarımız adına devam ettireceğiz” ifadelerini kullandılar.