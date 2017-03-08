CHP Kadın Kolları, Kadınlar Gününü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen program ile 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı.

Program, Grand Elbistan Park Otel’de düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, sinevizyon gösterisi ile devam etti.

CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, yaptığı selamlama konuşmasında, 16 Nisan günü yapılacak olan halk oylamasında tüm kadınların hayır oyu kullanmalarını istedi. Kısa bir konuşma yapan Aytaç, tüm kadınların kadınlar gününü kutladığını söyledi.

Daha sonra mikrofona gelen, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, AK parti iktidarı döneminde kadın cinayetlerinin büyük artış gösterdiğini ifade ederek, 16 Nisan’da herkesi hayır oyu kullanmaya davet etti.

Öztunç, şöyle konuştu:

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden bu zamana kadar Türkiye’de öldürülen kadın sayısı 13 bin 928. Bu veriler gösteriyor ki; AK Parti kadını sevmiyor. AKP diyor ki; ‘kadın evde otursun, yemeğini yapsın, çamaşırını yıkasın başka hiçbir şeye karışmasın’ diyor. Biz tabii ki isteriz, kadından başbakan olsun, başbakan yardımcısı olsun ama bu sistem geçince, başkanlığa gelecek kişi de, karısını başkan yardımcısı yapmasın isteriz. Kapı kapı geziyoruz, evimizi unuttuk. Biz ne kadar çalışırsak, sizde o kadar çalışın. 16 Nisan son, 16 Nisan’dan sonra haksızlık yapılmasın diyorsanız, vicdansızlık olmasın diyorsanız, adaletsizlik olmasın, çocuklarımız hapislere girmesin, ekmeğimiz-aşımız iyi olsun diyorsanız, tek ada olmasın diyorsanız, çalışacaksınız. İlçe başkanlığımıza, kadın kollarına lütfen yardımcı olun. 16 Nisan’a kadar bize destek olun, hep birlikte bunu başaralım.”

CHP’li kadınların ellerine aldıkları dövizler ile Hayır yazdığı programın konuğu olan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut birer konuşma yaptılar.

Programa CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.



