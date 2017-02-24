CHP, Elbistan’da referandum toplantısı düzenleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile ilgili olarak yarın saat 17.30’da düzenleyecekleri geniş katılımlı toplantıya tüm Elbistanlıları davet etti.

Başkan Bulut, Grand Elbistan Park Otel’deki toplantıya CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ve Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’le birlikte çok sayıda partili yöneticinin katılacağını söyledi.

16 Nisan’da gerçekleştirilecek anayasa değişikliğiyle ilgili olarak ‘hayır’ kampanyası başlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kampanyanın Elbistan’daki startını bu akşam verecek.

CHP’nin referandumda neden ‘hayır’ dediğinin ve yapılmak istenen anayasa değişikliğiyle ilgili çekincelerinin anlatılacağı toplantıya, partili partisiz tüm Elbistanlıları davet eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, şunları söyledi:

“Referandum çalışmalarımızın ilk toplantısını 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 17.30’da Parti Meclisi Üyemiz Sayın Ali Öztunç, İl Başkanımız Sayın Esat Şengül ve parti yöneticilerimizin katılacağı geniş kapsamlı istişare toplantısı ile vereceğiz. Toplantımız Grand Elbistan Park Otel’de gerçekleştirilecek. Partili partisiz tüm hemşerilerimizi toplantımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.