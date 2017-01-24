Bulut, “Uğur Mumcu’yu özlemle anıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci, yazar Uğur Mumcu’yu ölümünün 24.yıldönümünde andı.

Başkan Bulut, “Yaşamını, Cumhuriyet değerlerine, aydınlık bir Türkiye’ye adamış, devrimci gazeteci Uğur Mumcu’yu, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun 24.ölüm yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Mumcu’nun Türkiye’de insanlığı, düşünceleri ve yaptıklarıyla herkese örnek olan bir insan olduğunun altını çizen Başkan Bulut, Uğur Mumcu. Usta gazeteciydi, her zaman doğruları yazar, yazdıklarıyla geleceğe ışık tutardı. Ne acı ki hayattayken yazdığı yazılar günümüze ışık tutacak nitelikte ve doğruluktadır. Uğur Mumcu gibi geleceği gören insanlar şer odaklarının hedefi olmuştur. Bedenen aramızda olmasa bile Uğur Mumcu, laik ve demokratik bir Türkiye için kalemi ile yürüttüğü onurlu mücadele bizlere örnek olmakta, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” dedi.

CHP İlçe Başkanı İnan Bulut, Uğur Mumcu’nun bir Pazar sabahı aracına konulan bombanın patlaması sonucunda yaşamını yitirdiğini belirterek, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Onurlu bir gazeteci olan Uğur Mumcu, 24 yıl önce kanlı bir Pazar günü hain ellerin suikastı ile aramızdan ayrıldı. Mumcu, Cumhuriyet değerlerine sahip olunacağını bizlere gösterdi. İnandığı değerler ışığında canını veren Mumcu’nun yokluğuyla geçen bunca sürede ulusumuzun içinde ona karşı duyduğu sevgi sevgisi hiç bitmedi. CHP olarak ülkemizin aydınlık yarınları ve faili meçhul cinayetlerin aydınlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

Mumcu ile demokrasi ve devrim şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için bu şiarda mücadele etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Elbet bütün gerçeklerin bir gün açığa çıkacağına da yürekten inanıyoruz. Mumcu’nun katledilmesiyle ilgili olarak 24 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizi devam ettireceğiz. Mumcu’yu katleden hain ellerin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor. Bedenen aramızda olmasa bile Uğur Mumcu, laik ve demokratik bir Türkiye için kalemi ile yürüttüğü onurlu mücadele bizlere örnek olmakta, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Her 24 Ocak’ta Uğur Mumcu’yu sevgi ve özlemle anarken, Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermediğini, gerçekleri ve doğruları yılmadan savunduğunu, cesaretin ve saydamlığın simgesi olduğunu, kalemini demokrasi ve doğruluktan yana kullanırken, ellerinin bir an bile titremediğini anlatacağız. Hayatı boyunca doğru bildiğini yazmaktan korkmayan demokrasi sevdalısı, cesaretin simgesi Uğur Mumcu’yu aramızdan ayrılışının 24. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.”