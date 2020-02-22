banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Sungur kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, 5 Nisan'da yapılacak ilçe kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Başkan Sungur kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı
Balik Dunyasi Reklam
 AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, 5 Nisan'da yapılacak ilçe kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Başkan Sungur, açıklanmasında şu ifadeleri kullandı:
"AK Partimizde delege olarak başladığım siyasi hayatımda, yönetim kurulu üyesi olarak devam edip daha sonra  AK Parti İlçe  Başkanlığı görevi tarafıma verildikten sonra gecemizi gündüzümüze katarak memleketimize hizmet için, partimize hizmet için, teşkilatımıza hizmet için çalıştık. Şahsi olarak avukatlık mesleğimizi, şahsi işlerimizi ve ailemizi ikinci planda tutup, parti teşkilatımızı önceliğimiz olarak görüp emek ve gayretle  yönetim kurulu arkadaşlarım ve teşkilat organlarımızla birlikte çalıştık. Zaman mefhumu olmadan vatandaşlarımızın tüm sorunları ile ilgilenerek, çözümüne yardımcı olduk. Görev yaptığımız süre boyunca girdiğimiz seçimlerden ilçe teşkilatı olarak, partimiz olarak alnımızın akıyla, başarıyla çıktık.  Geldiğimiz noktada yeni bir kongre sürecindeyiz. Bu bayrak ve hizmet yarışında görevi inandığı yolda yürüyen AK Partili başka arkadaşlarıma devretmek için tekrar İlçe Başkanlığına aday olmayacağım. Görev yaptığım süre boyunca teşkilatın her kademesinde, her organında birlikte çalıştığım tüm gönüldaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ak Parti İlçe Başkanlığı görevim süresince destek olan, başta Genel Başkan Yardımcımız Sn Mahir Ünal olmak üzere, milletvekillerimize, İl Başkanımıza, yanımda olan ve bizlerle yol yürüyen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Fedakarca yükümü hafifleten, güç veren ve desteklerini her zaman hissettiğim eşime ve aileme her zaman minnet borçluyum. Görev istenmez, verilir düsturuyla Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar bu ülkeye en çok hizmeti bulunan partimizin ve teşkilatımızın emrinde ülkemiz, milletimiz ve ilçemiz  için her zaman göreve, hizmete devam edeceğim. Elbistanımızın değerli insanlarına, kıymetli hemşehrilerime saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum."

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.