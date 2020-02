Başkan Sungur kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, 5 Nisan'da yapılacak ilçe kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Başkan Sungur, açıklanmasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Partimizde delege olarak başladığım siyasi hayatımda, yönetim kurulu üyesi olarak devam edip daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı görevi tarafıma verildikten sonra gecemizi gündüzümüze katarak memleketimize hizmet için, partimize hizmet için, teşkilatımıza hizmet için çalıştık. Şahsi olarak avukatlık mesleğimizi, şahsi işlerimizi ve ailemizi ikinci planda tutup, parti teşkilatımızı önceliğimiz olarak görüp emek ve gayretle yönetim kurulu arkadaşlarım ve teşkilat organlarımızla birlikte çalıştık. Zaman mefhumu olmadan vatandaşlarımızın tüm sorunları ile ilgilenerek, çözümüne yardımcı olduk. Görev yaptığımız süre boyunca girdiğimiz seçimlerden ilçe teşkilatı olarak, partimiz olarak alnımızın akıyla, başarıyla çıktık. Geldiğimiz noktada yeni bir kongre sürecindeyiz. Bu bayrak ve hizmet yarışında görevi inandığı yolda yürüyen AK Partili başka arkadaşlarıma devretmek için tekrar İlçe Başkanlığına aday olmayacağım. Görev yaptığım süre boyunca teşkilatın her kademesinde, her organında birlikte çalıştığım tüm gönüldaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ak Parti İlçe Başkanlığı görevim süresince destek olan, başta Genel Başkan Yardımcımız Sn Mahir Ünal olmak üzere, milletvekillerimize, İl Başkanımıza, yanımda olan ve bizlerle yol yürüyen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Fedakarca yükümü hafifleten, güç veren ve desteklerini her zaman hissettiğim eşime ve aileme her zaman minnet borçluyum. Görev istenmez, verilir düsturuyla Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar bu ülkeye en çok hizmeti bulunan partimizin ve teşkilatımızın emrinde ülkemiz, milletimiz ve ilçemiz için her zaman göreve, hizmete devam edeceğim. Elbistanımızın değerli insanlarına, kıymetli hemşehrilerime saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum."