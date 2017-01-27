Başkan Kısaca’dan Ülkü Ocağına iade-i ziyaret

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan’a iade-i ziyarette bulundu.

Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan ve yönetiminin geçen hafta AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca’yı ziyaretinin ardından gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan, ziyarette Başkan Kısaca’ya faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu heyetinin gerçekleştirdiği iade-i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, “Bu ziyaret bizleri memnun etti. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemi atlatmak için birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Siyaseten farklı düşüncelerimiz olsa da hepimiz bu ülkede ve bu şehirde yaşıyoruz. Ortak paydamız da bu. Bu noktadan hareketle kötü günleri geride bırakmak için hep birlikte elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ise, “Elbistan Ülkü Ocakları Başkanımız Sayın Kubilay Ceylan, geçtiğimiz günlerde teşkilatımızı ziyaret etmişti. Bugün de biz iade-i ziyarette bulunduk. Bu tür ziyaretler ve buluşmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Bizler bir ve beraber olursak ülkemizin karşısında hiçbir güç duramaz. İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlara verilecek en güzel mesaj da budur. Türkiye’nin güçlü ve bölgesinde söz sahibi olmasını istemeyenler, vatan ve bayrak sevgisi ile birleşen milletimizi gördükçe asla emellerine ulaşamayacaklar” şeklinde konuştu.