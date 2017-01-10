Başkan Kısaca’dan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, gazetecilerin zor koşullar altında özveriyle çalıştıklarına işaret etti.

Başkan Kısaca, mesajında; basın, yayın kuruluşlarının, halkın menfaatlerini savunma, toplumu bilgilendirme, kamuoyu oluşturma görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Ülkemiz genelinde, hatta bazı bölgelerde canları pahasına, büyük fedakarlık ve özveri ile tarafsız ve gerçekçi haberler hazırlayan gazetecilerimize toplum olarak minnettarız" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında basının büyük ve önemli bir görev üstlenerek demokrasiye sahip çıkışının dünya basınına örnek oluşturduğunu hatırlatan Başkan Kısaca, "Her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde olan gazetecilerimiz, meslek etik ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız haberciliği kendilerine görev edinmişlerdir. Basınımız, bunun en iyi örneğini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tek yürek olarak ve demokrasiye sahip çıkarak göstermiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, "Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yapılan çalışmalar ile projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde yerel basının katkısı büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, yöneticiler olarak bize de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Bu noktada bizler de basınımızı hizmetlerimizi kamuoyuna anlatmak istediğimizde halkımıza ulaşma yollarının en önemlisi olarak görüyoruz.

Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile bu şerefli mesleği icra eden ve bizlerin önünü açan tüm fedakar gazetecilerimizin bu güzel gününü tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor, bu zor görevi icra eden tüm gazetecilerimizin ailelerine de sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dileriz” şeklinde konuştu.