Başkan Kısaca: “Söz de karar da milletimizin”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen ve referanduma götürülmesi beklenen anayasa değişikliği ile ilgili olarak değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, son sözü halkın söyleyeceğini ifade etti.

“Söz de karar da aziz milletimizin olacak” diyen Başkan Kısaca, referandum kararı alınır alınmaz sahaya ineceklerinin de altını çizerek, “Biz hep sahadaydık, referandum sürecinde de milletimizin içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye, önümüzdeki günlerde en kritik oylama için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni içeren 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi, TBMM Genel Kurulu’ndaki 12 günlük mesainin ardından yasalaştı. Teklifin tümünün oylanmasına 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. 79 milyonun hayatını yakından ilgilendiren kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı takdirde referandum süreci başlayacak.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, anayasa değişikliğinin Türkiye’de yeni dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üstüne düşeni yaptığını kaydeden Başkan Kısaca, “Türkiye’nin önünü açacak anayasa teklifi, CHP ve HDP Milletvekillerinin tüm engellemelerine rağmen, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin dik duruşu ve kararlı çalışmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifi onaylamasının ardından en geç 60 gün sonra referandum için halkımızın önüne sandık konulacak. Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen referandumda da karar da söz de milletimizin olacak. Son mührü milletimiz vuracak. Aziz milletimizin, bugüne kadar olduğu gibi referandumda da engin feraseti ve vicdanıyla hareket edip anayasa değişikliği konusunda da ülkemiz için en doğru tercihi yapacağına inancımız tamdır” dedi.

Başkan Kısaca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu değişiklikle birlikte son vesayet kalıntılarını da temizleyeceğiz inşallah. Anayasamızda vesayet ortadan kalkacak ve milli hakimiyet tamamen etkin hale gelecek. Bu değişiklikle, bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma sona erecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile siyasetteki didişme, çift başlılık ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye’nin yönetimini daha da güçlendirecek. Bu anayasa değişikliği özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada jeopolitik konumu da dikkate alındığında Türkiye'nin geleceği noktasında önemli bir değişikliktir. Bu değişiklikle beraber güçlü Türkiye, güçlü yürütme ve güçlü iktidarlarla bu coğrafyanın yönetileceği ve bu coğrafyada var olacağını artık 7'den 70'e herkes anladı.”

‘Milletimiz hangi kararı verirse başımızın üstündedir’ ifadesini kullanan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Hiç kimsenin milletin sözü, kararı üzerine ilave bir söz söyleme hakkı yoktur. İçinde bulunduğumuz bu tarihi dönemeçte, referandumla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Sürekli olarak milletimizle beraberiz ve iç içeyiz. İnşallah, sürecin belli olmasıyla birlikte halkımıza bu değişikliğin neler getireceğini anlatacağız. Bu sürecin sonunda da işin asıl sahibi olan milletimiz, geleceğini şekillendirecek, bu değişiklik için son sözü söyleyecek. Şimdiden bu anayasa değişikliğinin ülkemiz için, geleceğimiz için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” değerlendirmesini yaptı.