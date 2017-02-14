Başkan Kısaca: Kura çekimini Sağlık Bakanlığı yapacak

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapacak 50 kişinin belirlenmesi için yapılacak kuranın, Sağlık Bakanlığı tarafından çekileceğini açıkladı.

Mart ayı içerisinde hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 kişilik personel alımı için yapılan başvurular ve Kahramanmaraş’ta çekilen ve daha sonra iptal edilen kura ile ilgili olarak açıklama yapan Kısaca, bu konuda bir dizi görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kuranın iptal edilmesinin ardından konuyu 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a ilettiklerini ifade eden Başkan Kısaca, “Kura çekiminin iptal olmasının ardından, parti teşkilatı olarak konunun takipçisi olduk ve durumu sayın Mahir Ünal’a ilettik. Sayın Ünal ise, bizzat Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ile görüştü. Sağlık Bakanı sayın Recep Akdağ ise, kura çekimini bizzat kendilerinin yapacağını ifade etmiş. Hastaneye başvuruda bulunan arkadaşlarımız müsterih olsunlar” dedi.

Kura çekiminin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda ise ilerleyen günlerde resmi bir açıklamanın yapılacağı ifade edildi.