Başkan Kısaca: “İşçi alımı için takvim işliyor”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, bölgede kurulu bulunan termik santraller ve AEL Kömür İşletmesi’nin teknik personel açığının bölgedeki insan gücü ile kapatılması noktasında EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından sayı ve branş tespitine yönelik bir çalışma başlatılacağını söyledi.

Yönetim kurulu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Ankara’da geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen Pınarbaşı’ndan termik santrallere su alımı, şeker fabrikasından Ceyhan Nehri’ne ve çevreye yayılan kirlilik ile doğalgaz çalışmalarında gelinen son noktalara değindi.

Başkan Kısaca, Kışlaköy Kömür Ocağı’nın susuzlaştırma çalışmaları için yeraltından çekilen suyun termik santrallerin soğutma suyu olarak kullanılması projesine öncelik verdiklerini belirterek, “Oradaki suların devamlılığı ve kullanılma imkânına bakılacak. Eğer şartlar uygun olursa EÜAŞ hemen yatırım girişiminde bulunacak” dedi.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın atık sularını Ceyhan Nehri’ne deşarj etmemesi için arıtma tesisi kurulması noktasında Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ile görüşeceklerini kaydeden Başkan Kısaca, bu noktada da gereken çalışmanın yapılmasını talep edeceklerini belirtti.

Doğalgazla ilgili de ilçenin önümüzdeki kış kullanabilmesi hedefinde ilerlendiğini vurgulayan Başkan Kısaca, “Nisan ya da Mayıs ayı gibi Elbistan şehir merkezinde de doğalgaz boru hattı döşenecek. Önümüzdeki kışa yetiştirmek için çaba sarf ediliyor” şeklinde konuştu.

Ankara temaslarına ilişkin açıklamalarını AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda yapan Başkan Yunus Kaan Kısaca, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Ankara’da bir takım ziyaretlerimiz oldu. Sayın milletvekillerimizi ziyaret ettik. Bölgemizle ilgili sorunları, sıkıntıları, yapılması gereken işlerle ilgili, bölgemizin ihtiyaçları ile ilgili hazırladığımız raporlar ve dosyaları kendilerine ilettik. Milletvekillerimizi ve ilgili kurumların yöneticilerini ziyaret ettik.

Özellikle bölgemizin ihtiyaçlarının biran öne çözüme kavuşturulması eksik yerlerin giderilmesi konusunda yapmış olduğumuz ziyaretlerde 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey’in talimatlarıyla ve bölge milletvekillerimizin talimatlarıyla bir takım kurumlarda ziyaretlerimiz oldu. Özellikle son dönemde gündemimizde olan Pınarbaşı’nda sulardaki çekilme ve bundan dolayı termik santrale alınan soğutma suyu ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Bununla ilgili Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ile görüştük. Termik santraller ve özellikle soğutma suyu ile ilgili sıkıntılarımızı dile getirdik. Biz, Genel Müdürümüzle görüştüğümüzde gayet olumlu cevaplar aldık. Kendisi de önümüzdeki günlerde bölgeyi ziyaret etmeyi planlıyor. Milletvekillerimizin de katılmasını planladığımız bu ziyaretle özellikle bu sorunun çözümü için gereken ne varsa yerinde inceleme yapılacak. Çalışmaların sonucuna göre de atılacak adımlar belli olacak.

AEL’de susuzlaştırma çalışmalarının yapıldığı alanda yeraltından yeterince su çekiliyor. Kanallar vasıtasıyla Hurman’a ve Ceyhan’a karışmakta. Termik santrallere şuan Pınarbaşı’ndan su alınmasının nedeni; şeker fabrikası havuzlarında biriken sularının Ceyhan’ımıza karışmasıdır. Sudaki kirlilik nedeniyle de termik santrallerin filtresi çalışmıyor. Nehrin gözünden alınıyor; bu da bölgemizde ciddi manada sıkıntılar oluşturmaya başladı. Kuraklık da had safhada olduğu için bunları dile getirdik. AEL’deki susuzlaştırmalardan alınan suların tekrar soğutma suyu olarak santrallerde kullanılması için dosyamızı sunduk. Genel Müdürümüz de bununla ilgili gerekli teknik incelemeyi yaptıracak. Oradaki suların devamlılığı ve kullanılma imkânına bakılacak. Eğer şartlar uygun olursa hemen yatırım girişiminde bulunacaklarını ifade ettiler.”

Başkan Kısaca, bölgedeki gençlerin merakla beklediği işçi alımıyla ilgili de, “Termik santrallerimizin ve kömür işletmesinden emekli olan işçi sayısının fazlalığı ve buna bağlı olarak da yılbaşına doğru da bu sayıya yenilerinin eklenmesiyle birlikte orada bir istihdam açığı oluşacak. Şuan ciddi manada istihdam açığı mevcut. Bununla ilgili bölgemizin insanlarından bu açığın giderilmesi için yeni kadrolu personellerin alınması yönünde çalışma yapılması gerektiğini ifade ettik. Genel Müdürümüz de ne kadar ve hangi branşlarda personel ihtiyacı olup olmadığının belirlendikten sonra bu durumu ilgili bakanlığa ileteceklerini bildirdiler” ifadelerini kullandı.

Diler Elektrik tarafından Akbayır’a kurulması planlanan termik santrale izin verilmemesi gerektiği görüşünü de EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na ilettiklerini anımsatan Başkan Kısaca, “Bölgemizde C-D-E santrallerinin yapımı gündemde. Bunlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Akbayır Mahallemizde özel bir firma tarafından yapılması planlanan termik santralin durumuyla ilgili görüşmeler yaptık. Orada böyle bir termik santralin yapılması halinde Elbistan bölgesinin yaşanmaz hale geleceğini ve buna müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, şöyle devam etti:

“Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğümüze de önümüzdeki hafta içerisinde planlanan bir ziyaretimiz var. Burada da özellikle şeker fabrikasının dinlenme havuzlarında biriktirdikleri suların arıtma tesisi kurularak arıtılması ve özellikle Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın rahatsız olduğu kötü kokunun ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz. Arıtma tesisinin kurulması noktasında görüşlerimizi ileteceğiz.

Kış aylarının girmesiyle birlikte ilçemizde doğal olarak hava kirliliği biraz daha artmış durumda. Bu da doğalgazın biran önce Elbistan’a gelmesinin ne kadar faydalı olacağının en büyük göstergesi. Bununla ilgili de Sayın Bakanımız ve milletvekillerimizle görüşmeler yaptık. Elbistan’a kadar olan ana hat döşendi. Darende tarafında 11 kilometre ana hat kaldı. Nisan ya da Mayıs ayı gibi Elbistan şehir merkezinde de doğalgaz boru hattı döşenecek. Önümüzdeki kışa yetiştirmek için çaba sarf ediliyor.”

Ankara ziyaretlerinde ana gündem maddesinin bölge halkı ve vatandaşların sorunlarının ilk ağızdan milletvekilleri ve ilgili kurumların yetkililerine ulaştırmak olduğunu anlatan Başkan Kısaca, değerlendirmelerini, “Bizler, ilçe teşkilatımızda yönetim kurulu arkadaşlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Ankara’da ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımızdan gelen talepler, ilçemizin sorunları ve sıkıntılarını ilk ağızdan ulaştırılıyor. AK Parti teşkilatları olarak hizmet için elimizden gelen her şeyi ortaya koymaktayız. Elbistan halkı hizmetlerin en iyisine ve en güzeline layıktır. Bölgemize hizmetlerin bir sel gibi akmasına vesile olan Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey’e çok teşekkür ediyorum. 2011 yılından bu tarafa bölgemiz birçok ilin alamadığı hizmetlere kavuştu. Biten birçok tesisimiz var, yapımı devam eden tesislerimiz var. Biz de zaman zaman bu tesislerimizin son durumu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri halkımızla paylaşmaya özen gösteriyoruz” cümleleri ile tamamladı.



