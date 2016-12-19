Başkan Kısaca: “Hainlerin girdiği her delik başlarına yıkılacak”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Kayseri’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını, yayımladığı mesajla kınadı.

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik olarak gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediklerini kaydeden Başkan Kısaca, “Dağlarda kahraman komandolarımızın karşısına çıkamayan kalleşler, kendilerinden bekleneni yaptı. Alçakça ve haince saldırsalar da askerimiz, polisimiz bu hainleri, girdikleri her deliği başlarına yıkacaktır” dedi.

Terörden medet umanların amaçlarına asla ulaşamayacağını vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Terörün, her türlü değer ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, Kayseri’de bir kez daha şahit olduk. Kayseri’de yapılan bu hain saldırının Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bağlantısının bulunmadığını düşünmek doğru değildir. Ancak unutulmamalıdır ki, ne olursa olsun bizi yolumuzdan çeviremeyecekler. Türkiye mazlumların yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıları yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır. Biz, meselelerimizin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mücadelede, tıpkı 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimiz gibi, Kayseri’deki şehitlerimizi de yüreğimize gömecek, onların hatıralarını ilelebet yaşatacak, ama aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edecek ve terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Devlet ve millet olarak bu olayın ve bu olaya sebep olan canilerin peşini asla bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle milli seferberlik ruhuyla terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."