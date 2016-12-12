Başkan Kısaca: “Hainler asla emellerine ulaşamayacak”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Saldırının Türkiye’nin huzuruna ve geleceğine yapıldığını kaydeden Başkan Kısaca, “Askerimize, polisimize ve insanlarımıza kasteden bu gözü dönmüş hainler, devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, ülkemizi yolundan asla çeviremeyecekler” diye konuştu.

Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirilen ve çoğu polis 44 kişinin şehit düştüğü saldırının, terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Adı, sanı ne olursa olsun; hangi örgütten olursa olsun terör, terördür. Kandan beslenen bu vampirler, yüreğimizi bir kez daha dağlamıştır. Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin halini, bu kez İstanbul’da gördük. Bu hain saldırı, aziz milletimizin birliğine, bekasına ve beraberliğine yöneliktir. Bu saldırıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristler, bir kez daha insanlık düşmanı terör yöntemlerini devreye sokmuştur. Bu hain terör saldırısını gerçekleştirenleri lanetliyorum. Bu saldırılar Türkiye'yi asla ve asla yolundan çeviremeyecektir. Ülke ve millet olarak, terörün ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin her türlü alçaklığına, kalleşliğine rağmen bu millet teröre karşı onurlu duruşunu koruyacak, güvenlik güçleriyle bu topraklarda terörizmin kökünü kazıyacaktır. Şehitlerimizin kanı asla ve asla yerde kalmayacaktır.”

Açıklamasında 15 Temmuz vurgusu yapan Başkan Kısaca, “Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekûn mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Bizler, bu vatanı kanlarıyla sulayanların torunlarıyız. Asla hiçbir terör örgütünün veya işbirlikçilerinin, bölünmez bütünlüğümüze zarar verici faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kökleri kazınana kadar yılmayacağız. 15 Temmuz’da da bunun en güzel örneğini tüm dünyaya, teröristlere ve onların destekçilerine en iyi şekilde gösterdik. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Devlet ve millet olarak bu olayın ve müsebbibi canilerin peşini asla bırakmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.