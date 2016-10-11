Başkan Kısaca: “Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, partisine mensup 3 siyasetçinin PKK’lı teröristlerin suikastları sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak, “İnsanlık dışı bu vahşet, bizleri yolumuzdan döndürmez” diye konuştu.

AK Parti Hakkari 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert’in PKK’lı teröristlerin hain suikastlarına maruz kalarak hayatını kaybettiğini belirten, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Gözü dönmüş alçakların askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı ve en son olarak da siyasetçileri hedef alması, hainliklerinin sınırının olmadığının en büyük göstergesidir” dedi.

İsmi her ne olursa olsun terör örgütlerinin emeline ulaşamayacağını vurgulayan Başkan Kısaca, “Uluslararası güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütleri, son dönemde AK Partili siyasetçilere yönelik olarak haince suikastlar düzenlemektedir. Emellerine asla ulaşamayacaklarını bilmelerine rağmen bu tür hain eylemlere yönelmeleri de kendilerini kurtaramayacaktır. Terör bataklığında hak ettikleri yeri bulacaklar. Son çırpınışları da kendilerini kurtarmaya yetmeyecek” şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede sergilenen kararlılığın örgüte büyük darbe vurduğunu kaydeden Başkan Kısaca, “Silahlı kuvvetlerimizin kahraman mensupları ve polisimiz, bu hainlerin girilmez dedikleri yerlerde balyoz gibi tepelerine indikçe bu alçaklar, siyasetçilere suikastlar yaparak çıkış yolu arıyor. Kendilerine bir alan açmaya çalışıyor. Tabi bu alçakların partimizin teşkilatlarına yönelik saldırılar ve suikast yapılması yönünde tehditleri olduğunu biliyoruz ama hiçbir AK Partili bu tehditlere pabuç bırakmaz, bırakmayacak da. Bizler, bu kutlu yürüyüşün kefenli askerleriyiz. Gerektiğinde de canımızı ülkemiz ve milletimiz için feda etmeye ant içtik.

Şehirde kazdıkları hendekler başlarına yıkıldı, dağlarda inleri darmadağın edildi. Devletin bu kararlılığı karşısında şimdi suikastlara ve bombalı eylemlere başladılar. Kanla beslenen bu hainlerin insanlık dışı vahşet ve saldırıları bizi yolumuzdan asla döndürmez. Allah’a şükür bu mücadelede milletimiz de bizlerle omuz omuza. Devletimizin gücü ve milletimizin desteği bu alçakları ülkemizden atmaya yetecektir. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, oluşturmaya çalıştıkları kan gölünde boğulacakları gün yakındır. Sizden korkan sizin gibi şerefsiz olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Kısaca, son olarak suikastlar sonucunda yaşamını yitiren siyasetçilere Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.



