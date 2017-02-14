Başkan Demir, “Kura çekimi Elbistan’da yapılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak personellerin belirleneceği kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kura çekiminin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmesinin yanlış olduğunu savunan Başkan Demir, iş sahibi olmak hayaliyle Kahramanmaraş’a giden adayların da hayal kırıklığı ile geri geldiğine işaret etti.
Önümüzdeki günlerde açılması planlanan Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni binasında görevlendirilecek 50 personelin isimlerinin belirlendiği ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen kura işlemiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşık bir aydır Elbistan Devlet Hastanesi'ne 50 civarında personel alımı olacak diye gerçekten zor ve sıkıntı içerisinde, geçimini zorlukla sağlayabilen yaklaşık 4 bin kişi, belki bu sefer şans bana da güler düşüncesi ile 1 aydır siyasi partilerin kapısını aşındırdılar. Biz MHP olarak siyasi görüş gözetmeksizin işe ihtiyacı olan Elbistanlı hemşerilerimizin devlet hastanesinde iş sahibi olabilmeleri için adaletli bir şekilde gayret sarf ettik. 13 Şubat 2017’de Kahramanmaraş’ta kura çekimi yapılmıştır. Ama maalesef kura çekim merkezi Elbistan olması gerekirken, Elbistan'da değil de Kahramanmaraş'ta yapılmasına da bir anlam veremiyorum.”
Yenilenmesi planlanan kura çekimi işleminin mutlaka Elbistan’da yapılması gerektiğinin altını çizen MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, “Elbistan Devlet Hastanesi'ne alınacak personelin kura çekimi Elbistan'da değil de neden Kahramanmaraş'ta yapılıyor? İlçemizde noter mi yoktu acaba? Kura çekimine giden 3 bin 500 civarındaki kıymetli Elbistanlı hemşerilerimin zaten geçim sıkıntısı yaşarken, bir Kahramanmaraş'a gitmelerinin maddi boyutunu düşünüyorlar mı acaba? Ayrıca gidenler ne hayallerle gittiler ve hayal kırıklığıyla tekrar geri dönmek zorunda bırakıldılar. Neyse ki iptal edilmek zorunda kaldı. Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde, bundan sonraki çekilecek kuranın adaletli bir şekilde, hak ettiği yer olan Elbistan'da yapılacağını; herkesin de bu kura sonucunu kabulleneceğini düşünüyorum” dedi.