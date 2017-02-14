Başkan Bulut: “İşçi alımı sürecinin takipçisi olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 kişiyle ilgili sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne işçi alımı sürecinde birçok soru işareti bulunduğunu kaydeden Başkan Bulut, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, noter huzurunda yapılan kura çekme işleminde bir adayın isminin birden fazla çıktığını hatırlattı.

İsimlerin masa başında belirlendiğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, “Yeni hizmete girecek olan Elbistan Bölge Devlet Hastanesinde görevlendirilecek 50 kişilik personel alımı için dün Kahramanmaraş'ta noterlik huzurunda yapılan kura çekiminde, bir adayın isminin kurada birden fazla çıkması ile bir rezalet açığa çıkmış oldu. Tabi her zamanki gibi yetkililer, olayı çarpıtmaya çalışarak ismin aynı, T.C. kimlik numarasının farklı olduğunu, kuradan çıkan isimlerin aynı kişi olmadığını iddia ettiler. Sonradan öğrenildi ki çıkan her iki isim ve T.C. kimlik numarası aynı kişiye ait. Yani bu durum tesadüf ile ortaya çıkmasaydı, ümit ve heyecanla iş bekleyen 3 bin 646 kişinin hakkı yenerek, geleceği, emeği ekmeği çalınarak, masa başında önceden belirlenen torpilli kişiler için haksız imkan yaratılmış olacaktı. Kura işlemi, iş başvurusu yapan adaylar ile yakınlarının gösterdiği tepkiler ve bir süreliğine karayolunun trafiğe kapatılması ile iptal edildi” dedi.

Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Kuranın otomatik olarak yapıldığı, bilgisayara ve tutanaklarına polis veya savcılık tarafından el konulup konulmadığı bilinmiyor. Birçok başvuru sahibi isimlerinin hiç listeye eklenmediğini sınırlı sayıda önceden belirlenen isimlerin bilgisayar ortamında sadece yayınlandığı iddiası var. Kura işleminin neden Elbistan’da değil de il merkezinde yapıldığı bir muamma. Kura işleminin neden torba usulü değil otomatik bilgisayar sistemi ile yapıldığı ayrı bir soru işareti. Eminiz şu anda sessiz kalan birileri yarın yine zeytinyağı misali üste çıkmaya ve suçu gariban bir noter katibine yıkmaya çalışacaktır. Daha önceden bölgemizde AKP İlçe Başkanlığında listelerin yazıldığı, rüşvetle, siyasi torpille isimlerin önceden belirlendiği iddiaları mevcuttu. Listede ismi çıkanların çoğunun AKP'li yöneticilerin akrabası olduğu söyleniyor.”

‘Elbistan halkı sahipsiz değildir’ diyen ve hukuki açıdan bu işin takibini yapacaklarını anlatan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, adaylara da ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vereceklerinin altını çizdi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Bulut, açıklamasını, “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı olarak bu durumun takipçisi olacağız. Kul hakkı yemeye çalışanların yargı önünde cezalandırılmaları için gerekli başvuruları yaparak, bu başvuru ve şikâyetlerin takipçisi olacağız. Bu olay ile ilgili hukuki destek isteyen başvuru sahiplerine hukukçu arkadaşlardan oluşan komisyonumuzca ücretsiz hukuki destek ve yardımda bulunacağız. Bu olay, önümüzdeki referandum sürecinden sonra, sonuç olarak evet çıkması durumunda mevcut siyasi anlayışın neler yapabileceğinin göstergesidir aslında. Yapılanlar, yapacaklarının taahhüdüdür. Artık çürümüş, vicdansız, izansız, toplumu ahmak yerine koymaya çalışan bu anlayışa ‘hayır’ demenin vakti geldi de geçiyor” cümleleri ile tamamladı.