Başkan Bulut: “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır” diye konuştu.

Başkan Bulut, kutlama programı çerçevesinde ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ konulu bir panel düzenleneceğini belirterek, tüm Elbistanlıları programa davet etti.

Mesajında, 29 Ekim’in savaştan çıkmış, yorgun ve yoksul bir ülkenin kendi küllerinden yeniden doğuşu anlamına geldiğini belirten CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut, şunları söyledi:

“Varoluşumuzun, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin teminatı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılını kutluyorum. 29 Ekim; Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği gündür. Artık bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olduğunun kanıtıdır. Tarih boyunca esaret görmemiş, esir edilemez, onurlu, mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışıdır. Savaştan çıkmış, yorgun ve yoksul bir ülkenin kendi küllerinden yeniden doğuşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sürdürülen ve büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın ardından, yine büyük önderimiz Atatürk'ün 'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir' sözleriyle ilan etmiş olduğu Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük mirastır.”

Başkan Bulut, “Bugün yaşadığımız tüm sorunlara rağmen Türk halkı olarak bizler ülkemizin tarihine yakışır onurlu geçmişini koruyarak yoksulluğa, yolsuzluğa ve adaletsizliğe son verecek, mutlu, refah düzeyi yüksek ve kendine güveni olan özgür bireylerin barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir toplum özlemini gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli bayramlarımızın coşkuyla kutlanacağı, yasakların olmadığı, barış ve huzur içinde bir ülkenin özlemini duyan milletimizin demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerinden taviz vermeden vatanını koruyacağına olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin ilanının 93. yılında başta benzeri olmayan bir mücadelenin zaferle sonuçlanmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve gönül borcuyla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlama programı çerçevesinde ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ konulu bir panel düzenleneceğini belirterek tüm Elbistanlıları programa davet eden Başkan Bulut, “Ayrıca Cumhuriyet Bayram'ı münasebeti ile 29 Ekim 2016 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında Elbistan Park Otel balo salonunda gerçekleştirilecek olan kısa müzik dinletisi, kokteyl ikramlarının olacağı ve CHP Parti Meclisi üyesi Sayın Ali Öztunç, önceki dönem CHP Parti Meclisi Üyesi Sayın Elfin Tataroğlu ve CHP Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Çamak'ın katılımları ile gerçekleştirilecek olan, Cumhuriyet ve Demokrasi konulu panele tüm halkımızı, CHP Elbistan İlçe Örgütü olarak davet ediyoruz” dedi.