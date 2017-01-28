Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan darbecileri iade etmeyen Yunanistan’a büyük tepki

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yunanistan’a sığınan darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönündeki karara büyük tepki gösterdi. Kaynak, "Demokrasisinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devleti üzerine inşa edildiği...

Bu haber kez okundu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan darbecileri iade etmeyen Yunanistan’a büyük tepki

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yunanistan’a sığınan darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönündeki karara büyük tepki gösterdi. Kaynak, "Demokrasisinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devleti üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği’nin utanç günüdür. Yunanistan’ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür" dedi.

AK Parti Dulkadiroğlu yeni ilçe binasının ziyaret eden ve ilçe danışma toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Kaynak, darbecileri iadesini reddeden Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği’ni eleştirdi.

Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı toplantıda konuşan Veysi Kaynak, "Vahim bir karara hep beraber şahit olduk. Darbeye katıldığı bizzat belli olan ve milletin helikopteriyle Yunanistan’a sığınan 8 darbeciyi hatırlarsanız hemen o gün ya da ertesi gün Yunanistan Başbakanı Çipras açıklama yapmıştı. ’Bir an önce iade etmek istiyoruz’ demişti. Ardından helikopterimizi gönderdiler. Ama bunun için ’o işin formalitesinin tamamlanması gerekiyor ve yargı kararı alacağız’ demiş. Demokrasisinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devleti üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği’nin utanç günüdür. Yunanistan’ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür. Bunlar banka soyguncusu, gangster falan değil bunlar milletin iradesini çalmaya gelmiş, milletin seçtiği Cumhurbaşkanının, başbakanının canına kast etmiş, milletin üzerine uçaklarla bombalar roketler yağdırmış kişilerdir. 18 yaşındaki bir genç kızın tank ateşiyle kafası kopmuş ve külliyenin çatısındaysa buna insan haklarının, hukukun üstünlüğünün demokrasinin mabedi sayılan Avrupa Birliği’nin dönüm bir bakması lazım. Ve dün Yunanistan maalesef bu ayıbı işledi" dedi.
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner25