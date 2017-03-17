Bakan Tüfenkci: "Son ayların rekoruna imza atacağımızı inşallah hep beraber görmüş olacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Mart ayının ihracat rakamları açıklandığında güçlü bir artış olacağını belki de son ayların rekoruna imza atacağımızı inşallah hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Bakan Tüfenkci, referandum çalışmaları için geldiği Kahramanmaraş’ta Vali Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada güçlü Türkiye’den korkanlara inat ‘Evet’ diyeceklerini söyleyen Bakan Tüfenkci, "Buradaki özellikle Türkiye’nin güçlü meclis, güçlü yönetim ve güçlü yargı ile beraber cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Maraş’ın ve Türkiye’nin ekonomisinin dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi açısından da verilecek karar çok önemli. Kahramanmaraşımızın da bu kararı verdiğini görüyoruz. Kahramanmaraş hep milletten yana oldu. 16 Nisan’da da bu karar inşallah bu şekilde tecelli edecek. Güçlü Türkiye’den korkanlara inat biz korkusuzca ’evet’ diyeceğiz. 16 Nisan’da Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesi yönünde belirli bir referandumu sağ salim gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İstihdam ve üretim artışının kısa sürede olumlu sonuçlar aldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına kısa zamanda çok olumlu tepkiler oldu. Birçok işletmemiz ve esnafımız artı bir veya daha fazla kişiyi istihdam ederek bu çağrıya katkı vermiş oldu. Burada önemli olan şu biz sadece istihdamı arttırmak istemiyoruz. Aynı zamanda üretimi de arttırmak istiyoruz. Çünkü her ilave istihdam aynı zamanda üretimin büyümesi demektir. Biz dünya pazarlarında rekabetimizi güçlü bir şekilde yapabilmemiz için üretimimizi de arttırmamız lazım. Göreceksiniz Mart ayının ihracat rakamları açıklandığında güçlü bir artış olacağını belki de son ayların rekoruna imza atacağını inşallah hep beraber görmüş olacağız. Bu almış olduğumuz tedbirlerle ve teşviklerle beraber ekonominin yıl sonuna doğru beklenenin üstünde bir performans göstereceğini şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.