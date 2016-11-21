Aytaç: “Cinsel istismar tasarısı geri çekilsin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, büyük tartışma yaratan ve günlerdir gündemin ilk sırasında yer alan cinsel istismar önergesinin geri çekilmesini istedi.

Önergeyi sert bir dille eleştiren Aytaç, “Tecavüzün affı olmaz, huylu huyundan vazgeçmez. Siz bu yanlış kararınızdan vazgeçin” diye konuştu.

Söz konusu önergenin, toplumun beklentisinin aksine tecavüzcülerin ödüllendirilmesi anlamına geldiğini savunan CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son yıllarda taciz ve tecavüz olaylarının arttığı ülkemizde, Özgecan gibi genç kızlarımıza yapılan vahşeti ağlayarak izlerken; bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını hükümetten bekledik. Şayet bu ahlaksızlığın önüne geçecekseniz, cezaları arttırın ki bundan sonra böyle olaylar yaşanmasın ülkemizde. Yasalar halkı korumak için yapılır ama maalesef; bir gecede meclis çoğunluğu ellerinde diye kafalarına göre af çıkartıp, tecavüzcüler ödüllendiriliyor, suça teşvikler arttırılıyor.”

Türkiye’nin bu önergeyle tecavüzü meşrulaştıran tek ülke olma durumuna getirileceğini iddia eden Aytaç, “Bu önergenin savunucuları, mağdur olan ailelerden bahsediyor. Reşit olmayan çocuğun geçerli olamayacak iradesini mağdurun iradesi olarak sunmaya çalışıyorlar. Dünyada çocuk bayramına sahip olan tek ülke olmaktan, tecavüzü meşrulaştıran tek ülke olma durumuna sokacak bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Meşhur bir deyim vardır hani ‘attığın taş ürküttüğün kurbağaya değecek’ diye. Eğer gerçekten samimi olarak bir mağduriyet giderme kaygısı var olsa dahi bu düzenlemenin ne kadar yeni mağduriyete yol açacağı, anayasadaki eşitlik ilkesi gereği bezer tüm suçlar için sanık ve hükümlülere tahliye yolunu açacağı, zaten güçsüzlüğünden dolayı tecavüze maruz kalmış gariban halk çocukları üzerinde ekonomik olarak güçlü olan suça eğilimli kişilere tecavüz konusunda yasal teşvik sağlanacağını unutmamalıyız” dedi.

Devletin mağdura sahip çıkma görevinin bulunduğunu hatırlatan CHP’li Aytaç, şöyle devam etti:

“Devletin görevi fiiliyata dönüşmüş sapkınlıklara yasal düzenleme getirmek değil; bu koşulları ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmaktır. Devletin görevi anayasada yer alan sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik ve sosyal olarak destek vererek mağdura sahip çıkmaktır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Adam öldürenin de dışarıda eş ve çocukları kalabiliyor onlar da mağdur oluyor diye katilleri de mi serbest bırakacaksınız? 15 yaşından büyükler için cinsel istismar suçu zaten yasalarda şikayete tabi, yani düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar için geçerli olacak, 15 yaşından küçük olan çocuğun hangi iradesinden bahsedeceksiniz, yaşadığı travma ile ne kadar gerçekçi geçerli irade sergileyebilecektir. Oy kullanamayan, sigara ve alkol alması yasak olan çocuğun evlilik gibi ciddi bir konudaki beyanını yasal olarak nasıl geçerli sayabilirsiniz. 15 yaşından küçük çocuğun evlilik yapması çocuk sahibi olmasında kişisel ve toplumsal bir fayda mı vardır, zarar mı?”

CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, açıklamasını, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yapar? Güçlü hükümetiniz bu ailelere yardım yapıp, bakamaz mı? ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyen bir Peygamberin ümmetleri, ne oldu size? Anaları ayaklar altına alıyorsunuz. Tecavüzün affı olmaz, huylu huyundan vazgeçmez. Siz bu yanlış kararınızdan vazgeçin ve bir an önce hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu yasa teklifini derhal meclisten geri çekiniz” cümleleri ile tamamladı.