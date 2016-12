Altıok: “Başkanlık sistemini topyekûn reddediyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Elbistan’da başkanlık sistemine ilişkin olarak yaptığı konuşmada, gündemde olan sistemi topyekun olarak reddettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç’la birlikte geldiği Elbistan’da bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulundu. Elbistan ziyaretindeki duraklarına CHP Elbistan İlçe Başkanı AV. İnan Bulut, İl Başkan Yardımcısı Hülya Doğuç, Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği Altıok ve Öztunç, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Daha sonra partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, partililerle yaptığı görüşmenin ardından ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlık sistemini eleştiren Altıok, önerilen sistemin tek adamlığa yönelik olduğunu savunarak, “Ülkemiz, toplumsal barışın, huzurun, refahın her anlamda tehdit altında olduğu çok zor ve karanlık bir süreçten geçiyor. Bu süreçte, önümüze zorla getirilen, tıpkı 1 Kasım seçimlerinde zorla seçime sürüklendiğimiz gibi, 7 Haziran sonrası mevcut problemlerin çözüme değil çözümsüzlüğe çevrildiği Türkiye’de adeta çözümsüzlüğün bir fırsat olarak görüldüğü ve tek adamın hükümdarlığı için o fırsatın her alanda, toplumun tüm kesimlerini ayrıştırarak, ötekileştirerek nefretle hedef göstererek, kaosun körüklendiği, buradan da tek kişinin kendi çıkarları ve kendisinden olana hizmet odaklı anlayışı ile bir rejim dönüşümünün eşiğindeyiz.

Bu da başkanlık sistemi denilen, cumhurbaşkanlığı sosuyla önümüzde getirilen; milli irade yalanıyla cumhurbaşkanını halk seçecek; halk muktedir bir başkan ile yönetilecek ve böylece sorunlar çözülecek diyen bir aklın tek akıl olma hırsı ile karşı karşıyayız. O akıl; tek akıl olmakla kalmayacak, tek güç olacak ve her şeyi kendisi yönetsin isteyecek. Ve yeni Türkiye diye çıktıkları yolda yeni Türkiye şiarını önümüze getirenlere sesleniyorum. Bizim yeni bir Türkiye’ye, yeni bir ülkeye ihtiyacımız yok. Bizim sadece yeni bir iktidara ihtiyacımız var. Çünkü ülkemiz her türlü zenginliğe sahip. Her türlü değere sahip. Bir arada yaşama kültürüne sahip. Yeter ki devamlı nefreti, şiddeti, baskıyı körükleyen ve kardeşi kardeşe düşman eden bir zihniyetle yönetilmesin” şeklinde konuştu.

CHP olarak yeni anayasa ile ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, şöyle devam etti:





“14 yıl az bir süre değil. 14 yılda bir ülkenin varsa eksiklerini çözmek, çözecek kanunları getirmek, daha iyi bir Türkiye için ileri gidecek düzenlemeleri yapmak mümkünken, parlamentoda hiçbir çözümü kabul etmeyen, her türlü sıkıntısı için bu ülkenin getirilen araştırma önerisi, ortak akılla Meclis’te bir çözüm önerisi üretme çalışma sistematiğinin uygulanması için Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm çabalarını, önergelerini reddeden ne olduğunu dahi dinlemeksizin reddeden bir sistem var. O sistem, milli ve dini duygular üzerinden suiistimale dayalı, istismara dayalı bir sistem. Bugün önümüze getirilen budur. Başkanlık sistemi adını verdikleri sistem, denetleme ve kontrol mekanizmalarını tamamen ortadan kaldıran, herkesi, HSYK’sından bakanlarına kadar tüm kurul ve kurulların yöneticilerini yüzde 50’den fazlasını kendisinin atayacağı geri kalan kısmın da zaten kendi sistemleri içerisinden getirileceği kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, denetlenmeyen bir sistem. Bunu baştan reddediyoruz. Bizim, evet yeni bir anayasaya ihtiyacımız var ama parlamenter sistem, bütün mekanizmaların işleyebilmesi için güvence, yürütme, yasama organlarının da denetim mekanizmalarının da olduğu bir değerdir. Bunu değiştirmeye hiçbir şekilde katılmıyoruz. Anayasayı da hep birlikte yenileyebileceğimiz kendi çalışmamızı zaten masaya koymuştuk.”

Darbe girişimi öncesi ve sonrası ile OHAL sürecine de değinen Altıok, “Ülkemizin bu kadar ayrıştırıldığı ve nefret üzerinden bir sistem getirtildiği noktada dışarıda kendi dış politikamızın da yanlışlığı nedeniyle yanı başımızdaki savaşın ülkemize sıçradığı, zaten kendi iç barışımızın çözüm adı verilen bir süreçte tam anlamıyla yok edildiği günlerde, birlik ve beraberliği, barışı, kardeşliği ve birlikte yaşama kültürünü çoğaltmalıyız. Bunun için de hiç kimseyi ayırmadan bugün iktidar partisinin yaptığı gibi benden olan, benden olmayan demek sizin herkesin mağduriyetine ses olan bir parti olarak. Özellikle OHAL fırsatçılığıyla bu darbe girişimi sonrasında önümüze getirilen mağduriyetlerin tamamına, hukuk çerçevesinde evrensel insan hakları kriterleri çerçevesinde sahip çıkan, mağduriyetsiz, bağımsız yargıyla, adil yargı süreçleri ile barışın tesis edildiği bir sürece evriltmek için çabalıyoruz.

OHAL fırsatçılığı da aslında darbe girişimi birden bire önümüze gelen bir süreç değil. 14 yıllık politikasızlık, kötü yönetim, yanlış ve yanlı yönetim üzerinden geldiğimiz bir nokta. Ama 14 yıllık AKP iktidarına, yani gücünü siyasal İslam’dan kuran bir iktidara olanak sağlayan önceki süreç, işte birlikte kan kardeşi olarak yola çıktıkları o gerici İslam aklının kendilerini iktidara taşıdığı süreçte el ele tutuştukları cemaattir. Ve şimdi o cemaate karşı bir savaş yürüttüklerini söyleyerek toplumun tüm kesimlerini cezalandırmakta ve o tek adamın baskısına karşı duran muhalif kesimlerin tamamını hedef almaktadır. Her türlü etnik köken üzerinden, inanç üzerinden, yaşam standardı üzerinden, sendikalılık üzerinden, siyasi düşünce üzerinden ayrıştırmaya devam eden bir OHAL dönemi ile karşı karşıyayız. Bu dönemi hazırlayan süreci de yok sayamayız. O süreçte kendisinin yetiştirdiği, kendi canavarına karşı yürüttüğü bu politikanın karşısında aslında daha önceki süreçte işbirliği yaptıkları insanların olduğunu hatırlatmak zorundayız. Üstelik yürüttükleri savaş, bir ideolojiye, bir yanlış sisteme karşı değil, tıpkı tek akıl tek adam siyaseti gibi Fethullah Gülen odaklı; tek kişi ve onun örgütü ile hesaplaşma üzerinden kuruluyor. Süleymancılar, Menzilciler, o tarikat, bu tarikat; eğitim sistemimizin içine, hukuk sistemimizin içine her türlü bugün yaşadığımız bütün problemlerin kilit noktalarına, dün Rus Büyükelçisi’ne tetik çeken dahil olmak üzere nasıl bir noktaya geldiğimiz aşikar bir şekilde kuran sisteme karşı bir savaş değil; bu sitemi, bu aklı güçlendirip tek başına o akla sahip çıkmak üzerine bir sistem. Topyekun reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ise, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a gerçekleştirilen suikasta da değindi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) suikastı önceden öğrenememekle suçlayan Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da istifaya davet etti.

Öztunç, şunları söyledi:

“Ankara’da Rus Büyükelçisi, saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı ne işe yarar. Eğer Türkiye’de bir polis memurunun, bir büyükelçiyi öldüreceği istihbaratını alamıyorsa MİT, o görevden çekilmesi gerekiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, muhalifleri izleme teşkilatı değildir. Tek işleri muhalifleri izlemek, muhalefet partilerinin milletvekillerini izlemek. Birincisi MİT kesinlikle bu işte sorumludur. İkincisi, hiç mi kimsenin günahı ya da suçu yok. Niye istifa etmiyorsunuz? Ülkenin İçişleri Bakanı nasıl istifa etmez. Dünyanın neresinde böyle bir büyükelçi öldürülürse İçişleri Bakanı istifa eder. İçişleri Bakanı açıklama yapmıyor; ilk açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geliyor. İçişleri Bakanı var, MİT Müsteşarı var, Dışişleri Bakanı var, Başbakan Yardımcıları var, Başbakan var. Bunlar açıklama yapacakken, Melih Gökçek açıklama yapıyor. Türkiye kimlerin eline kalmış görüyoruz maalesef. 14 yıl önce bu tür olaylar Türkiye’de olmuyordu, bugün oluyor. Bunun sorumlusu kimdir? Bu gün niye bu olaylar oluyor?”

CHP’li 6 milletvekilinin Kahramanmaraş genelinde çalışma sürdürdüğünün de bilgisini veren Öztunç, “6 milletvekilimiz şuanda Kahramanmaraş’ta çalışmalar yapıyorlar. Son bir yıl içerisinde 40’ın üzerinde milletvekilimiz Maraş ve Elbistan’a gelerek çalışmalar yaptılar. Bunu daha da arttıracağız. Önümüzdeki dönemde Maraş’ta hem milletvekilliğini alacağız, hem Elbistan Belediyesi’ni alacağız hem de Pazarcık Belediyesini tekrar alacağız. Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum” dedi.