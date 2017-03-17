Alagöz: “BBP’nin polemik konusu yapılması kabul edilemez”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi İbrahim Alagöz, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği oylamasıyla ilgili olarak, bazı teşkilatların genel merkezin aldığı ‘evet’ kararının dışında ‘hayır’ oyu kullanacakları yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Alagöz, “Referandumda tercihini hangi şekilde kullanırsa kullansın Büyük Birlik Partisi’nin her neferinin, kardeş olduğu gerçeği asla değişmez” dedi.

Referandumla ilgili bu farklı görüşlerin Büyük Birlik Partisi’ni yıpratma aracı olarak kullanılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Alagöz, “Partimizin bu konu üzerinden polemiğe çekilmesi ve yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi İbrahim Alagöz, referandum sürecine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında partisinin ‘evet’ oyu kullanma yönünde karar aldığını belirten Alagöz, “Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) anayasa değişikliği referandumunda tercihinin ne yönde olacağı yönünde yaptığı açıklamada Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadrolarının hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında duracağının altını çizmiş ve bu sebeplerden dolayı da 'evet' oyu kullanma kararı alındığını belirtmiştir. Genel merkezimizin aldığı bu karara saygı duyuyoruz” dedi.

Genel Başkanları Destici’nin halk oylamasıyla ilgili kararını açıklamasının ardından bazı teşkilatlardan ‘evet’ yerine ‘hayır’ oyu kullanacaklarına dair beyanatlar verildiğini hatırlatan BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, şunları söyledi:

“Ülkemiz çok önemli süreçlerden geçiyor. Önümüzde de bu kritik süreçlerden birinin sonuçlanacağı referandum gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sisteminde değişikliğe gidilmesini öngören bu anayasa paketi, halkın oyuna sunulacak. Yüzde 50’den fazla evet oyu çıkarsa bu değişiklik hayata geçecek. Bu süreçte birçok siyasi parti, oyunun rengini açıkladı ve o yönde de kampanyalarına başladı. BBP’nin referandumdaki kararına ilişkin açıklama da bizzat Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici tarafından yapıldı. Bu açıklamanın ardından bazı parti teşkilatlarımız, genel merkezimizin aldığı karara uymayacaklarını ve ‘hayır’ oyu vereceklerini belirten beyanatlarda bulundu.

Bu durumun, parti genel merkezi ile teşkilatlar arasında derin çatlaklar ya da ayrılıklar varmış gibi gösterilmesini doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Büyük Birlik Partisi, kurucu liderinden ve kurulduğu bugüne kadar devletin ve milletin yanında olan büyük ve köklü bir siyasi partidir. Şuan yaşadığımız görüş farklıları, yine camiamız içerisinde değerlendirilecek ve beklenildiği gibi siyasi kavgaya asla dönüşmeyecektir. Büyük Birlik Partisi’nin her neferi, kardeştir; birdir ve bütündür. Referandumla ilgili kararı ne olursa olsun bütün Büyük Birlik Partililerin yeri asla değişmez.”

Alagöz, “Büyük Birlik Partisi’nin, büyük Türk milletinin ve devletimizin sonuna kadar yanında olduğu asla unutulmamalıdır. BBP, şehit genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlere miras bıraktığı değerlerden şaşmadan, devletin ve milletin istikbali ve istiklalinden başka bir uhde içerisinde olmamış ve olmayacaktır da” ifadeleri kullandı.