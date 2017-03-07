AK Partili Soydan’dan 8 Mart mesajı

AK Partili Soydan: Kadınsız demokrasi olmaz

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajında tüm Dünya kadınların gününü kutladı.

‘Demokrasi, kadınsız sağlanamaz’ gerçeğini partisinin dile getirmesi açısından, bu günün anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Başkan Soydan, mesajında şu duygu ve düşüncelere yer verdi:

“Önce insan olan kadın; bir eş, bir anne, toplumun her alanında çalışarak üreten bir işçi ya da meslek sahibi ve bir siyasetçidir. Karar alma mekanizması olan siyasette ‘kadın bakış açısı’ yer aldığında dengeli kararlar alınır. İşte bu nedenledir ki partimiz, kadınların da aktif siyaset yapmasına büyük önem vermektedir.

“Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” diyerek, kadına verdiği önemi dile getiren, partimizin kurucu başkanı-Reis-i Cumhur’umuz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmanın şükrünü eda etmekteyiz. Çünkü Türkiye’de kadın olmak bir ayrıcalıktır. Partimiz, kurulduğu günden bu güne kadar hayata geçirdiği, ‘Büyükanne Projesi’ gibi yeni projeleriyle kadınların hak ve sorumlulukları savunmaktadır. Tabi ki kadın milletvekillerimizin sayısının artması ve kadın haklarını görüp gözeten bakanlıkların olması da olumlu kararların alınmasında etkin rol oynamaktadır.

Tarih boyunca yaşanan her iyi ya da kötü her olaydan etkilenen kadınlarımız bir şekilde mağdur olmuş, hakları elinden alınmıştır. Bir çok savaş ve darbeler gören kadınlarımız, eş ve çocuklarını kaybetme yanında din ve eğitim özgürlükleri de elinden alınmıştı. Şimdiye kadar hep susmuş olan sabırlı kadınlar; yaşanan 15 Temmuz gecesinde duygusal zekalarını kullanarak tankların önünde karşı durmuş, bizzat mücadele ederek darbeyi püskürtmüştü. İşte kadınlara bu cesareti veren; Kurtuluş Savaşı yıllarında lider olan Atatürk, bugün ise liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a olan inanç ve güvenleri idi. Biliyorlardı ki darbe sonrasında yine kadınların hakları elinden alınacaktı ve yine en büyük acıları, 28 Şubat sürecinde olduğu gibi, onlar yaşayacaktı.

Bu nedenledir ki ‘Kadınsız demokrasi olmaz’ görüşünden hareketle 4.5 milyon kadın olarak 16 Nisan’ı demokrasi zaferi olarak kutlayacağımız bir gün olmasını diliyor, başta şehit ve gazilerin eş-anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum.”