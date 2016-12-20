AK Parti’den EMYO ve KYK’ya ziyaret

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyet, Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Elbistan Yurt Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bir süredir ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde bulunan Elbistan Meslek Yüksekokulu ile Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda kalan öğrenciler ve yöneticilerle bir araya geldi.

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı, Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) yerleşkesi oldu. Burada EMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek ile görüşen Başkan Kısaca, okulun genel durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen AK Parti heyeti, onların istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ikinci durağında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Elbistan Yurt Müdürlüğü’ne geçen AK Parti heyeti, burada da Yurt Müdürü Mükremin Yücel ile görüştü. Yurtta inceleme yapan AK Parti heyeti, öğrencilerle de sohbet etti.