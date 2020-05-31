AK Parti İlçe Başkan Adayı Tıraş’tan açıklama

AK Parti Elbistan İlçe Başkan Adayı Ahmet Tıraş, şahsı ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamaya, ‘Adli sicil kaydı yoktur’ ibaresinin yer aldığı adli sicil raporunu da ekleyen Tıraş, şunları söyledi:

“Şahsıma duyulan sevgi, saygı ve muhabbet gereği bugünlerde bazı çevreler bundan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar ve sahte hesaplardan bugüne kadar tek bir canlıya zarar vermemiş şahsımı zan altında bırakacak çirkin açıklamalarda bulunuyorlar. Yapılmaya çalışılan senaryolardaki yalan ve iftiralar, dava yolculuğuma yakıt olmaktan geriye gitmeyeceğinin bilinmesini isterim. Beni tanıyan zaten nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu bilir ama tanımayan biri için de bir ayna gibiyimdir. Bana baktığında ancak kendini görür çünkü başka ne göreceği hakkında hiçbir fikri yoktur" Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir! Hz. Mevlana'nın dediği gibi. Sizi Allah’a havale ediyorum.”