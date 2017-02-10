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AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı’na Türkkahraman atandı

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık’ın görevinden istifa etmesinin ardından, yaklaşık 1 aydan beri süren yeni ilçe başkanı arayışı son buldu. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Afşin İlçe Başkanlığı’na Sabri Türkkahraman atandı.

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AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı’na Türkkahraman atandı

            AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık’ın görevinden istifa etmesinin ardından, yaklaşık 1 aydan beri süren yeni ilçe başkanı arayışı son buldu. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Afşin İlçe Başkanlığı’na Sabri Türkkahraman atandı.

            2003-2007 tarihleri arasında AK Parti Afşin İlçe Başkanı olarak görev yapan Sabri Türkkahraman, 10 yıl aradan sonra yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

            AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı için aday olan 6 kişi, parti genel merkezine davet edilerek, bir değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından görev, eski ilçe başkanı Sabri Türkkahraman’a verildi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Sabri Türkkahraman, görevin kendisine verilmesinin ardından yaptığı kısa açıklamada, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, yapılacak referandumun önemine değindi.

Türkkahraman, yaptığı değerlendirmede, “Referandum sürecinde vatandaşlarımıza AK Parti'nin davasını anlatarak, en güçlü şekilde çıkmak için çaba harcayacağız. Kişiler geçici, dava bakidir. İnşallah biz bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları ve gereğini yapma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız. AK Parti’nin teşkilat başkanı olarak tekrar göreve talip olduk ve görev bize tevdi edildi. İnşallah memleketi derleyip toparlayıp, herkesi kucaklayarak bir kardeşlik içerisinde şu sıkıntılı referandum sürecini atlatmak istiyoruz. Allah bizim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi muvaffak etsin inşallah, memleketimize hayırlı olsun. Herkes mutlu huzurlu olsun ama hep kardeşlik beraberlik içerisinde olsun” dedi.


Sabri Türkkahraman                                                   Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş

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