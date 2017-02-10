AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı’na Türkkahraman atandı

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık’ın görevinden istifa etmesinin ardından, yaklaşık 1 aydan beri süren yeni ilçe başkanı arayışı son buldu. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Afşin İlçe Başkanlığı’na Sabri Türkkahraman atandı.

2003-2007 tarihleri arasında AK Parti Afşin İlçe Başkanı olarak görev yapan Sabri Türkkahraman, 10 yıl aradan sonra yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı için aday olan 6 kişi, parti genel merkezine davet edilerek, bir değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından görev, eski ilçe başkanı Sabri Türkkahraman’a verildi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Sabri Türkkahraman, görevin kendisine verilmesinin ardından yaptığı kısa açıklamada, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, yapılacak referandumun önemine değindi.