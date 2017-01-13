AK Parti Afşin İlçe Başkanı Kırbıyık, istifa etti

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık, sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kırbıyık, istifasıyla ilgili olarak AK Parti Afşin İlçe Teşkilatı’nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti'deki aktif siyaset hayatımızın iş yoğunluğu, sağlık sorunları ve gelişen olaylar neticesinde sonuna geldik. AK Parti'de siyaset yapmaktan onur duydum. AK Parti’nin, davasının milyonlarca neferi var. Bu davanın sahibi ve temsilcisi kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. AK Parti Afşin İlçe Teşkilatı adına Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasında ve bir nefer olarak emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Genel Merkezimizden bize bu görev tevdi edildiği günden beri 2 defa milletvekili seçimi yapıldı. Bütün seçimlerde Afşin'de AK Parti’nin oyunu yükselterek çıktık. İlk defa iktidar partisinden Afşin'imizden bir milletvekili çıkarttık.”

Afşin’e ve AK Parti’ye hizmet etmek için bu göreve geldiğini anlatan Kırbıyık, başkanlık bayrağını devralacak ismin de yanında olacağını kaydetti.

‘Kanımızın son damlasına kadar milletimize ve partimize hizmet etmeye hazırız’ diyen Şeref Kırbıyık, “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Dış güçlerin oyunları ile kahpe terör örgütlerinin kıskacına alınmaya çalışılıyor. Fakat başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olduğu sürece biz bunlara hiç bir zaman boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi kimse bölemeyecek ve ileriye giden çizgimizden biran bile kimse saptıramayacak.

Bizler bu göreve gelmeden önce makamların gelip geçici olduğunu biliyorduk. İlçemize ve partimize hizmet için bu göreve geldik. Bizden sonra bu hizmet bayrağını devralacak arkadaşımızın yanında olacağız, bu hizmet bayrağını daha ileri taşımaları için destek olacağız. Bize destek olan Afşinli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize verilen görevi yerine getirmek için mücadele ettik. Görev süremiz boyunca kimseyi kırmayı incitmeyi istemedik. Ben hakkımı herkese helal ediyorum. Tüm hemşerilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.