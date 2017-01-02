Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Gençlik, şehitler için mevlit okuttu

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından, terör saldırılarında şehit olan polis ve askerler için Çarşı Atik Cami’inde mevlit okutuldu.

Bu haber kez okundu.

AK Gençlik, şehitler için mevlit okuttu

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından, terör saldırılarında şehit olan polis ve askerler için Çarşı Atik Cami’inde mevlit okutuldu.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı, anlamlı bir organizeye imza atarak şehitlerimizi Mevlid’-i Şerif’le yâd etti. Çarşı Atik Cami’indeki mevlit programı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin ruhları, vatanın ve milletin birlik ve beraberliği ile terörün son bulması için eller açılarak dualar edildi.

Mevlid-i Şerif programı sonrasında değerlendirme yapan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığında dikkat çekti.

Şehit haberlerinin yüreklerini dağladığını kaydeden Karaç, “Ülkemizin birliğinde ve bütünlüğünde gözü olan hainler tarafından gerçekleştirilen terör olaylarında, canını hiçe sayarak şehit düşen asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlarımızı unutmadık. Onlar bizler için, vatan için canlarını ortaya koyarak şehit düştüler. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız da. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabırlar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Karaç, şunları söyledi:

“Milletçe ihtiyaç duyduğumuz kardeşliğin husumet ve nefretle yer değiştirmesine müsaade etmemeliyiz. Masum canların katledilmesine sebep olanlar, kardeşlik ve huzurumuza saldıranlar bunda başarılı olamayacaktır. Bu ortamda bizlere düşen bir kez daha birbirimize sımsıkı kenetlenmektir. Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve kardeşliğimiz üzerine oynanan oyunlara izin vermeyeceğiz.”

Program sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25