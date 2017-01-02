AK Gençlik, şehitler için mevlit okuttu

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından, terör saldırılarında şehit olan polis ve askerler için Çarşı Atik Cami’inde mevlit okutuldu.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı, anlamlı bir organizeye imza atarak şehitlerimizi Mevlid’-i Şerif’le yâd etti. Çarşı Atik Cami’indeki mevlit programı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin ruhları, vatanın ve milletin birlik ve beraberliği ile terörün son bulması için eller açılarak dualar edildi.

Mevlid-i Şerif programı sonrasında değerlendirme yapan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığında dikkat çekti.

Şehit haberlerinin yüreklerini dağladığını kaydeden Karaç, “Ülkemizin birliğinde ve bütünlüğünde gözü olan hainler tarafından gerçekleştirilen terör olaylarında, canını hiçe sayarak şehit düşen asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlarımızı unutmadık. Onlar bizler için, vatan için canlarını ortaya koyarak şehit düştüler. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız da. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabırlar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Karaç, şunları söyledi:

“Milletçe ihtiyaç duyduğumuz kardeşliğin husumet ve nefretle yer değiştirmesine müsaade etmemeliyiz. Masum canların katledilmesine sebep olanlar, kardeşlik ve huzurumuza saldıranlar bunda başarılı olamayacaktır. Bu ortamda bizlere düşen bir kez daha birbirimize sımsıkı kenetlenmektir. Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve kardeşliğimiz üzerine oynanan oyunlara izin vermeyeceğiz.”

Program sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.



