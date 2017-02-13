AK Gençlik, ilk danışma kurulu toplantısını yaptı

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesinde geniş katılımlı Gençlik Kolları Danışma Kurulu toplantısını ilk kez gerçekleştirdi.

AK Parti Elbistan İlçe binasındaki toplantıya AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Çay, Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı, mahalle başkanları, Üni-Ak Teşkilatı, Yeni Seçmen Birimi Teşkilatı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk kez gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, partisinin istişareye büyük önem verdiğine işaret etti.

AK Parti’nin en büyük istişareyi milletle yaptığını kaydeden Karaç, “AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar hep istişareye önem veren bir parti olmuştur. İstişareyi teşkilatımızın her kademesiyle yapmıştır. En büyük istişareyi de aziz milletimizle gerçekleştirerek kararlar almıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandum sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Karaç, “Gerek birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek gerekse de önümüzdeki referandum sürecinde saha çalışmalarında neler yapabileceğimizin değerlendirmesi için bu toplantıyı düzenledik. Milletin partisi olan AK Parti’de, hepimiz farklı görevler alsak da teşkilat bazında hepimiz biriz ve eşitiz. Kimileri ağabeyimiz, kimileri de kardeşimiz. AK Parti’de toplantılar ve kongreler bir bayram ve şenlik havasında geçmektedir. Bu birlik ve beraberlik sürecini inşallah referandumda da daha ileriye götürerek en güzel sonucu elde edeceğimize inanıyorum. Vesayetlerin son bulduğu, milletimizin ülkemizin gerçek sahibi olduğu bir Türkiye’de sizlerle birlikte adımızı tarihe yazdırmanın haklı gururunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç’ın konuşmasının ardından gündemdeki maddeler, teşkilat çalışmaları ve üyelerin talepleri ile önerileri görüşüldü.





AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç



