Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Gençlik, ilk danışma kurulu toplantısını yaptı

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesinde geniş katılımlı Gençlik Kolları Danışma Kurulu toplantısını ilk kez gerçekleştirdi.

Bu haber kez okundu.

AK Gençlik, ilk danışma kurulu toplantısını yaptı

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesinde geniş katılımlı Gençlik Kolları Danışma Kurulu toplantısını ilk kez gerçekleştirdi.                    

AK Parti Elbistan İlçe binasındaki toplantıya AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Çay, Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı, mahalle başkanları, Üni-Ak Teşkilatı, Yeni Seçmen Birimi Teşkilatı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk kez gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, partisinin istişareye büyük önem verdiğine işaret etti.

AK Parti’nin en büyük istişareyi milletle yaptığını kaydeden Karaç, “AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar hep istişareye önem veren bir parti olmuştur. İstişareyi teşkilatımızın her kademesiyle yapmıştır. En büyük istişareyi de aziz milletimizle gerçekleştirerek kararlar almıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandum sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Karaç, “Gerek birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek gerekse de önümüzdeki referandum sürecinde saha çalışmalarında neler yapabileceğimizin değerlendirmesi için bu toplantıyı düzenledik. Milletin partisi olan AK Parti’de, hepimiz farklı görevler alsak da teşkilat bazında hepimiz biriz ve eşitiz. Kimileri ağabeyimiz, kimileri de kardeşimiz. AK Parti’de toplantılar ve kongreler bir bayram ve şenlik havasında geçmektedir. Bu birlik ve beraberlik sürecini inşallah referandumda da daha ileriye götürerek en güzel sonucu elde edeceğimize inanıyorum. Vesayetlerin son bulduğu, milletimizin ülkemizin gerçek sahibi olduğu bir Türkiye’de sizlerle birlikte adımızı tarihe yazdırmanın haklı gururunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç’ın konuşmasının ardından gündemdeki maddeler, teşkilat çalışmaları ve üyelerin talepleri ile önerileri görüşüldü.


AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58

banner25

banner55