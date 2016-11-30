AK Gençler, Başbakanı Elbistan’a davet etti

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyeleri, kalabalık bir heyetle katıldıkları AK Parti Grup Toplantısı’nda, attıkları sloganlar ile Başbakan Binali Yıldırım’ı Elbistan’a davet ettiler.

Yaklaşık 50 kişilik grupla Ankara’ya giden AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerini ziyaret ettiler. Milletvekillerini tek tek ziyaret eden gençlik kolları üyeleri, daha sonra AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek, burada Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Söyler ile bir araya geldiler.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca’nın refakat ettiği gençlik kolları üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ile birlikte AK Parti Grup Toplantısına katılmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçtiler.

AK Parti Grup Toplantısı’na kalabalık bir heyetle katılan Elbistanlı gençler, Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasını yaptığı esnada, “Elbistan haftaya sizi bekliyor” sloganları ile grup toplantısını inlettiler.

Birçok televizyon kanalının canlı yayında olduğu sırada, bir anda slogan atmaya başlayan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyelerinin çağrısına sessiz kalmayan Başbakan Binali Yıldırım, bir müddet tebessümle gençleri dinledi.

Sözleri sloganlarla kesilen ve bir süre Elbistanlı gençleri dinleyen Başbakan Binali Yıldırım, esprili bir dille, “Tarihte verdiniz olmadı şimdi. Tamamda Simav bekliyor, Elbistan bekliyor, Erzurum bekliyor, Pasinler bekliyor, Zonguldak bekliyor. Maşallah. Merak etmeyin, hepinize geleceğiz” diye cevap verdi.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, bir otobüsle Ankara’ya gittiklerini ifade ederek, AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerini ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Söyler’i ziyaret ettiklerini söyledi.

64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın misafiri oldukları da anlatan Karaç, “AK Parti Gençlik Kolları üyelerimizle birlikte adeta Ankara’ya çıkarma yaptık. Milletvekillerimizi ziyaret ettik, görüşmelerde bulunduk. Daha sonra ise AK Parti Grup Toplantısı’na katıldık. Grup toplantısı, Elbistanlı gençlerin sloganları ile inledi. Sayın Başbakanımız, gençlik kolları üyelerimizi tebessümle dinledi. Konuşmasını yarıda keserek, davetimize cevap verdi. İnşallah böylesi organizelerimiz ilerleyen zamanlarda da devam edecek” dedi.



