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AK Gençler, Başbakanı Elbistan’a davet etti

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AK Gençler, Başbakanı Elbistan’a davet etti

            AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyeleri, kalabalık bir heyetle katıldıkları AK Parti Grup Toplantısı’nda, attıkları sloganlar ile Başbakan Binali Yıldırım’ı Elbistan’a davet ettiler.

            Yaklaşık 50 kişilik grupla Ankara’ya giden AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerini ziyaret ettiler. Milletvekillerini tek tek ziyaret eden gençlik kolları üyeleri, daha sonra AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek, burada Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Söyler ile bir araya geldiler.

            AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca’nın refakat ettiği gençlik kolları üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ile birlikte AK Parti Grup Toplantısına katılmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçtiler.

            AK Parti Grup Toplantısı’na kalabalık bir heyetle katılan Elbistanlı gençler, Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasını yaptığı esnada, “Elbistan haftaya sizi bekliyor” sloganları ile grup toplantısını inlettiler.

            Birçok televizyon kanalının canlı yayında olduğu sırada, bir anda slogan atmaya başlayan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyelerinin çağrısına sessiz kalmayan Başbakan Binali Yıldırım, bir müddet tebessümle gençleri dinledi.

            Sözleri sloganlarla kesilen ve bir süre Elbistanlı gençleri dinleyen Başbakan Binali Yıldırım, esprili bir dille, “Tarihte verdiniz olmadı şimdi. Tamamda Simav bekliyor, Elbistan bekliyor, Erzurum bekliyor, Pasinler bekliyor, Zonguldak bekliyor. Maşallah. Merak etmeyin, hepinize geleceğiz” diye cevap verdi.

            AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, bir otobüsle Ankara’ya gittiklerini ifade ederek, AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerini ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Söyler’i ziyaret ettiklerini söyledi.

            64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın misafiri oldukları da anlatan Karaç, “AK Parti Gençlik Kolları üyelerimizle birlikte adeta Ankara’ya çıkarma yaptık. Milletvekillerimizi ziyaret ettik, görüşmelerde bulunduk. Daha sonra ise AK Parti Grup Toplantısı’na katıldık. Grup toplantısı, Elbistanlı gençlerin sloganları ile inledi. Sayın Başbakanımız, gençlik kolları üyelerimizi tebessümle dinledi. Konuşmasını yarıda keserek, davetimize cevap verdi. İnşallah böylesi organizelerimiz ilerleyen zamanlarda da devam edecek” dedi. 

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MEHMET 3 hafta önce

Başbakan gelse ne olacakki Tayip erdoğan başbakanken geldi 5 sene sonra mahelle olduk.Şimdi Binali başbakanda gelirse sokak yaparlar artık..Yorumlarımızı paylasın lütfen küfür hakaret yok gercekleri yazıyoruzgazeteci olarak cesaretli olun biraz lütfen iktidar partsine yorum yazınca yayınlamıyorsunuz..

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gani tatar 3 hafta önce

hani Başbakan ile bir fotoğraf bile cektirmemissiz yok nasıl davet ettiz

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Ali Kalkan 3 hafta önce

Elbistanin havasına,suyuna,çiftcisine çare bulunsun.Esnaf kan ağlıyor.Dolar her gün rekor kırıyor.İktidar muhalefet suni gündemi bırakıp ülkenin gerçek gündemini konuşalım.

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Çare 3 hafta önce

Neden önceki yazdığımı yayınlamadiniz. Başbakan gelse akşam da kalsın hava kirliliğini görsün insan yaşar mi bir sorulsun.

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FATİH 3 hafta önce

GEREKSİZ Bİ HABER ELBİSTANIN HALİNİ BİLEN BİLİYOR AMAN KİMSE GELMESİN ARKADAŞIN DEDİĞİ GİBİ SOKAK OLUR BOŞ KİŞİLER ELB NADA HALKINADA HİÇ Bİ YARARI YOK

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hamit sağlam 3 hafta önce

Allah rızası için yazdığımı yayınlayın..... bu akgençlik dedikleri arkadaşlar neyin kafasını yaşıyorlar.... ülke kan gölüne dönmmüş... hertürlü ahlaksızlık zirve yapmış ... ekonomisi çökmüş bir ülkede başbakan ilçemize gelse kaç yazar gelmese kaç yazar ...lütfen yayınlayın bunu..ve ayrıca haber olarak hangi öneme binaen bu haberi haber yaptınız onu da izah ederseniz seviniriz

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ALİ 3 hafta önce

ÇOK DEGERLİ ARKADAŞLAR BU KADAR PİS HAVAYI SOLUYORUZ.BU KADAR HASTALIGI ÇEKİYORUZ.BAŞKASI GELİP İŞE GİRİYOR BİZ İŞSİZ KALIYORUZ.

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