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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞ İLANI

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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI

ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İ L A N

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞ İLANI

Fabrikamızda bulunan ve şartnamemizde belirtilen aşağıda marka ve modeli belirtilen araçlar ekonomik ömrünü doldurmuş şartnamemiz esasları dahilinde kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır.

1- 1987 model Murat 131 Doğan 

2- 1981 model Magirus Minibüs

1-)  İdarenin :

Adresi              : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5. Km Elbistan/K.MARAŞ

Telefon No       : 0344 419 16 09

Faks No           : 0344 419 16 17

Satılacak Malzemeler                              

1- 1987 model Murat 131 Doğan – 1 Adet

2- 1981 model Magirus Minibüs – 1 Adet

2)- İhale 17.03.2017 Cuma günü saat 14:00 da Fabrikamız Ofis Binasında yapılacaktır.

3)-İhaleye ait şartname ve teklif mektubu örneğini içeren ihale dosyası Fabrikamız Ticaret servisinden KDV Dahil TL: 30,00 (OtuzTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

4)-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin teklif mektuplarını en geç 17.03.2017 Cuma günü saat 14:00 a kadar Fabrikamız Haberleşme servisine vermeleri gerekmektedir.

5)-Geçici teminat tutarı 300,00 TL. (ÜçyüzTürkLirası) olacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilir. Nakit teminatlar ihale saatinden önce Fabrikamız veznesine yatırılarak makbuzu teklif zarfının içerisine konacaktır.

6)-Teklifin geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

7)-Teklif fiyatlarının düşük görülmesi halinde gerekirse ihaleye açık arttırma veya pazarlık usulü ile devam edilebileceğinden iştirakçilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalede hazır bulunmayanların vermiş oldukları teklifleri nihai ve son teklif olarak kabul edilecek ve sonradan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8)- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

Basın: 561928

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