T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 419 Ada No, 1 Parsel No, 419 ada 1 parsel 1,2 ve 4 nolu bağımsız bölünler Bağımsız Bölüm 419 ada 1 parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölün için 65.000,00 TL 2 nolu bağımsız bölüm için 84.000,00 TL ve 4 nolu bölüm için 84.000,00 TLTOPLAMDA 233.000,00 TL' dir.

Adresi : Elbistan Pınarbaşı Mah. Yol mevkii

Yüzölçümü : 396,00 m²

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmarlı Giriş kat ve 3 adet daire var. Orta kat satlık değil

Kıymeti : 233.000,00 TL (1 nolu bağımsız bölüm 65.000,00 TL, 2 ve 4 nolu bağımsız bölümler ise ayrı ayrı her biri 84.000,00TL -dir.

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 561 Ada No, Büyük Yapalak Mah. aşağı dere mevkii

Adresi : Büyük Yapalak Mah. aşağı dere mevkii

Yüzölçümü : 5.013,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 7.018,20 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 13:40 - 13:50 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 13:40 - 13:50 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 564 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Aşağıdere Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Aşağıdere mevkii

Yüzölçümü : 5.615,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 7.861,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 563 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Aşağıdere mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Aşağıdere mevkii

Yüzölçümü : 7.419,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 10.386,60 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 1236 Parsel No, Küçük Yapalak Öz mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Küçük Yapalak Öz mevkii

Yüzölçümü : 24.600,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 24.600,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 2475 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Kepez mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Kepez mevkii

Yüzölçümü : 51.877,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 57.064,70 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 3307 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Kızılkıraç mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Kızılkıraç mevkii

Yüzölçümü : 19.200,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 28.800,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 925 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Dağlen Mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Dağlen Mevkii

Yüzölçümü : 6.200,00m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 6.200,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 1321 Parsel No, Elbistan Küyük Yapalak Mah. Öz Mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Elbistan Küyük Yapalak Mah. Öz Mevkii

Yüzölçümü : 38.300,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 38.300,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 2883 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Evliya yeri mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Evliya yeri mevkii

Yüzölçümü : 60.000,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 60.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 1751 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Maşat Hüyüğü Mah. Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Maşat Hüyüğü Mevkii,

Yüzölçümü : 26.000,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 36.400,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 2954 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Derindere mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Derindere mevkii

Yüzölçümü : 10.413,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 10.413,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 3740 Parsel No, Elbistan Büyükyapalak Mah. Mahalle/Mevkii, 380 metre kare olup, arsanın üzerinde zemin kat ve 1 kat keppiç yapı bulunmaktadır.

Adresi : Elbistan Büyükyapalak Mah. Mahalle/Mevkii

Yüzölçümü : 380,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 43.510,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 562 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Aşağıdere mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Aşağıdere mevkii

Yüzölçümü : 6.016,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 8.422,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 15:40 - 15:50 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 2823 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Evliya Mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Evliya Mevkii

Yüzölçümü : 20.754,00

İmar Durumu :

Kıymeti : 20.754,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 2476 Parsel No, Büyük Yapalak Mah. Kepez mevkii Mahalle/Mevkii,

Adresi : Büyük Yapalak Mah. Kepez mevkii

Yüzölçümü : 227.263,00 m²

İmar Durumu :

Kıymeti : 249.989,30 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 16:00 - 16:10 arası

Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜR ODASI

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/10/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

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