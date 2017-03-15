T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2017/58 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı (KDV muafiyet ve istisnası bulunanların dayanaklarını sunmaları gerekmektedir) ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 14/04/2017 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

2.İhale Tarihi : 03/05/2017 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

İhale Yeri : Bay-Er Yediemin ve Oto Kurtarma - Orhangazi Mah. Termik Cad. No:112/A Elbistan Kahramanmaraş

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 17.000,00 1 %18 34he9164 Plakalı, 2011 Model, FORD Marka, RANGER MCA 4X4 HI-RIDER Tipli, WF0LMFE10AW889 Şasi No'lu, Rengi Gri, Aracın arka kabin kapağı yok. Arka stoplar çatlak. Arka tampon kırık. Aracın vites kutusu ve vites kolu yok. Sol ön kapı altı marşbiyel ezik. Ön lastikler bitik. Arka lastikler normal. Tavanın üst kısımlarında ezikler var. Aküsü yok. Ön tampon far altı çatlak.

NOT: Mahcuza ait fotoğraflar https://esatis.uyap.gov.tr/esatis/index.html adresinden görülebilir.

Basın: 566534