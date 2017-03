T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/667 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 117 ada, 34 nolu parselde, C-Blokta bulunan binanın 4. Normal katında, 8 numaralı Bağımsız Bölümde 5/400 arsa payına sahip taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; taşınmaz Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Battalgazi Mahallesi, Paşalık Caddesi, Çağlar Kent Sitesi, C Blok No:1/8 adresindedir. Binanın 4. normal katında, bina girişi yönünden binaya doğru bakıldığında; arkada-solda-sağdadır. Merdiven çıkışına göre soldaki dairedir. Taşınmaz 1 salon, 4 oda, 1 mutfak, 2 banyo, wc-lb., antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın salon ve odaların zemini şap, antre, hol, mutfak ve ıslak mekanların yer döşemesi seramik ve ıslak mekanların duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Oda kapıları takılmamış, pencereler PVCdir. Net alanı 152 m2, bürüt alanı 175 m2 dir. Konu taşınmazın bulunduğu binada, kalorifer kazan, asansör kabin ve merdiven korkuluk montajı yapılmamıştır. Bu eksiklikler göz önünde bulundurularak hazırlanan inşaat seviye tablosu %76,25 olarak hesaplanmıştır. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti : 130.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 25/04/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 25/05/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 117 ada, 34 nolu parselde, 11. Normal katında 21 numaralı Bağımsız Bölümde 5/400 arsa payına sahip taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Taşınmaz Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Battalgazi Mahallesi, Paşalık Caddesi, Çağlar Kent Sitesi, C Blok No:1/21 adresindedir. Binanın 11. normal katında, bina girişi yönünden binaya doğru bakıldığında; önde-solda-sağdadır. Merdiven çıkışına göre sağdaki dairedir. Taşınmaz 1 salon, 4 oda, 1 mutfak, 2 banyo, wc-lb., antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın salon ve odaların zemini şap, antre, hol, mutfak ve ıslak mekanların yer döşemesi seramik ve ıslak mekanların duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Oda kapıları takılmamış, pencereler PVC?dir. Yasal ve mevcut net alanı 152 m2, bürüt alanı 175 m2 dir. Konu taşınmazın bulunduğu binada, kalorifer kazan, asansör kabin ve merdiven korkuluk montajı yapılmamıştır. Bu eksiklikler göz önünde bulundurularak hazırlanan inşaat seviye tablosu %76,25 olarak hesaplanmıştır." şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti : 135.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 25/04/2017 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 25/05/2017 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

Taşınmazların genel Özellikleri: Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tam olup, ulaşım sorunu yoktur. Çevrede bulunan 4-5 katlı binaların zemin katları dükkan, üst katları mesken tarzındadır. Taşınmazlar Elbistan merkezine yakın mesafededir. Taşınmazların 70 metre güneyinde D330 Karayolu bulunmaktadır. D330 Karayolu Elbistan ilçesini Kahramanmaraş-Malatya-Adıyaman ve Kayseri yoluna bağlayan önemli bir arterdir. Taşınmazların parsel bazında yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. 117 ada, 34 numaralı parsel üzerinde A,B,C ve D blok isimlerinde 4 bina bulunmaktadır. A blokta 22 mesken, B Blokta 24 mesken C Blokta 22 mesken ve 1 iş yeri ve D Blok 1 iş yeri olmak üzere 4 binada toplam 70 B.B. bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazların bulunduğu C blokun yerinin tespiti, Elbistan Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan 04.11.2014 tarihli vaziyet planından sağlanmıştır. C Blok parselin kuzey doğusundadır. C Blok B+Z+11 normal kattan oluşmakta ve binada 23 B.B. bulunmaktadır. Bodrum katta 2 sığınak ve yangın ve sayaç odası bulunmaktadır. Zemin katında 23 B.B. numaralı iş yeri, toplantı salonu ve spor salonu bulunmaktadır. 1. Katta 1-2, 2. Katta 3-4, 3. Katta 5-6, 4. Katta 7-8, 5. Katta 9-10, 6. Katta 11-12, 7. Katta 13-14, 8. Katta 15-16, 9. Katta 17-18, 10. Katta 19-20 ve 11. Katta 21-22 B.B. numaralı meskenler bulunmaktadır. Binada çift asansör mevcuttur. Binanın dışına mantolama sistemli ısı yalıtımı yapılmıştır. Binada yangın merdiveni ve kapalı otopark alanı mevcuttur.

Resmi Kurum İncelemeleri ve İmar Durumları: Elbistan Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan 04.11.2014 tarihli mimari projesi incelenmiş olup, konu taşınmazın katı, kattaki konumu projesi ile uyumludur. Belediyede bulunan arşiv dosyasında, konu taşınmazın bulunduğu binaya ait, 20.01.2014 tarih ve 8 numaralı yeni yapı ruhsatları mevcuttur. Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parsel; konut+ticari alanda, ayrık nizam, E:2.40, yoldan ve komşu parsellerden 5er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir" denilmiştir.

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/667 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7 - İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da elektronik ortamda yapılan ilanın ve gazete yapılan ilan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24/02/2017

Basın: 557145