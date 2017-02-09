T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/673 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydına göre; Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 86 ada, 140 nolu parselde, A-Blokta, 4. Katında, 19 numaralı Bağımsız Bölümde, 60/2400 arsa payına sahip, 9223 yevmiye numarası ile tam hisse ile borçlu adına kayıtlı taşınmaz satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Taşınmaz, Özel yaşam Hastanesine 350, Alagöz Petrole 280, Otogara 500, Paşalık Camiine 100 metre kuş uçumu mesafededir. Cadde manzaralı bir konuma sahip olan taşınmazın çevresinde, apartman tipi konut sayısında artış gözlenmiştir. Bölgenin teknik alt yapısı tamamlanmış, kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Çevrede bulunan 5-6 katlı binaların zemin katları dükkan, üst katları mesken tarzındadır. Taşınmazın parsel bazında yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. Parsel üzerinde A ve B blok şeklinde birbirine bitişik iki bina bulunmaktadır. Adnan Menderes Bulvarı üzerinden binalara doğru bakıldığı zaman soldaki bina A blok, sağdaki B bloktur. Konu taşınmazın bulunduğu binanın girişi Şüheda Sokak yönünden, zemin kat seviyesinden sağlanmıştır. Z+4 Normal olarak yapılan binada 22 B.B. bulunmaktadır. Bodrum katta kazan dairesi, kapıcı dairesi ve sığınak mevcuttur. Zemin katta 1-2-3-4-5-6 B.B numaralı dükkanlar mevcuttur. 1. Katta 7-8-9-10, 2. Katta 11-12-13-14, 3.Katta 15-16-17-18 ve 4. Katta 19-20-21-22 B.B. numaralı meskenler bulunmaktadır. Bina merkezi kalorifer ile ısıtılmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın dışına mantolama sistemli ısı yalıtımı yapılmıştır. Binanın merdivenleri mermer, merdiven korkulukları metal aksamlıdır. Bina girişi, binanın kuzeyinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Konu taşınmaz binanın 4.Normal katındadır. Adnan Menderes Bulvarı üzerinden binaya doğru bakıldığında önde-sağdadır. Taşınmaz 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, wc-lb. ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın zemini seramiktir. Islak mekanların duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap, pencereler pvc, duvarlar plastik boyalıdır. Taşınmazın net alanı 100 m2, bürüt alanı 113 m2 dir. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Adresi : Taşınmaz, Kahramanmaraş İli, Elbistan ilçesi, Battalgazi Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, A-Blok, No: 87/13 adresindedir.

İmar Durumu : Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parsel; Ticari alanda, ayrık nizam, 5 Kat, Taks:0.40, yoldan 5 ve komşu parsellerden 3er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir. denilmiştir.

Kıymeti : 95.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydında Sami Polat lehine aile konutu şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 04/05/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/673 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7 - İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da elektronik ortamda yapılan ilanın ve gazete yapılan ilan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 02/02/2017

Basın: 543428