T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/252 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı (KDV muafiyet ve istisnası bulunanların dayanaklarını sunmaları gerekmektedir) ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 29/12/2016

1. İhale Tarihi : 09/02/2017 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

2. İhale Tarihi : 24/02/2017 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

İhale Yeri : Bay-Er Yediemin ve Oto Kurtarma - Orhangazi Mah. Termik Cad. No:112/A Elbistan Kahramanmaraş

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 1 %18 46NV548 Plakalı, 2012 Model , FORD Marka , TRANSİT 2+1 KAPALI KASA 330 S VAN 140 PS Tipli , NM0XXXTTFXCS03173 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , aracın orjinal rengi beyaz. Dış kısmı tamamı mavi renge boyalı. Ön cam çatlak. Ön sağ çamurluk hasarlı. Arka stop kırık olduğu görüldü. Anahtarı olmadığından aracın motor kısmı kontrol edilemedi. Lastikler ömrünü tamamlamış.

1. İhale Tarihi : 09/02/2017 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

2. İhale Tarihi : 24/02/2017 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

İhale Yeri : Bay-Er Yediemin ve Oto Kurtarma - Orhangazi Mah. Termik Cad. No:112/A Elbistan Kahramanmaraş

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2 30.000,00 1 %18 46nv547 Plakalı, 2012 Model, FORD Marka, TRANSİT 2+1 KAPALI KASA 330 S VAN 140 PS Tipli, NM0XXXTTFXCS00461 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Aracın tamamı mavi renge boyanmış. Lastikler ömrünü tamamlamış. Stepne yok. Anahtarı olmadığından motorunda değişen parça çalışırlık durumu ve aracın iç kısımları kontrol edilemedi. Aracın alt kısmında hafif yağ kaçaklarının olduğu tespit edilmiştir.

1. İhale Tarihi : 09/02/2017 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2. İhale Tarihi : 24/02/2017 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri : Bay-Er Yediemin ve Oto Kurtarma - Orhangazi Mah. Termik Cad. No:112/A Elbistan Kahramanmaraş

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3 32.000,00 1 %18 46NV549 Plakalı , 2012 Model , FORD Marka, TRANSİT 2+1 KAPALI KASA 330 S VAN 140 PS Tipli , NM0XXXTTFXCS02485 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , aracın orjinal rengi beyaz olmasına rağmen dış kısmı tamamıyla mavi renge boyalı ön cam çatlak. Arka stop kırık. Aracın anahtarı olmadığından motor aksamı kontro edilemedi. Lastikler ömrünü tamamlamamış.

1. İhale Tarihi : 09/02/2017 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

2. İhale Tarihi : 24/02/2017 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

İhale Yeri : Bay-Er Yediemin ve Oto Kurtarma - Orhangazi Mah. Termik Cad. No:112/A Elbistan Kahramanmaraş –

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

4 30.000,00 1 %18 46NV546 Plakalı, 2012 Model, FORD Marka, TRANSİT 2+1 KAPALI KASA 330 S VAN 140 PS Tipli, NM0XXXTTFXCS02484 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, araç orjinal rengi beyaz. Ancak dış kısmı komple maviye boyanmış. Ön cam çatlak. Lastikler ömrünü tamamlamış. Anahtar olmadığından aracın motor ve iç kısmı kontrol edilemedi.

NOT: Araçlara ait fotoğraflar https://esatis.uyap.gov.tr/esatis/index.html adresinden görülebilir.

(İİK m.114/1, 114/3)

Basın: 520888